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Χαμάς κατά Νετανιάχου: Είναι «εγκληματίας πολέμου» με κακές προθέσεις
Ειδήσεις
23:35 - 10 Ιουλ 2025

Χαμάς κατά Νετανιάχου: Είναι «εγκληματίας πολέμου» με κακές προθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς απάντησε με νέα ανακοίνωση στις τελευταίες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί την ειρήνη υπό προϋποθέσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς τον κατηγορεί ότι «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων πως μια γενική συμφωνία είναι αδύνατη», χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία πολέμου» με «κακές προθέσεις».

Σύμφωνα με το Haberturk, η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου απέρριψε την πρόταση που είχε κατατεθεί και δημιούργησε επιπλέον εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς επισήμανε, επίσης, ότι είχε προτείνει ταυτόχρονη ανταλλαγή κρατουμένων με στόχο μια γενική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα περιλάμβανε και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καταλήγοντας, η Χαμάς τόνισε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται «με θετικό και υπεύθυνο τρόπο».

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