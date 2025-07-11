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«Στον αυτόματο» τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ - Πότε επιβάλλονται
Φορολογία
08:05 - 11 Ιουλ 2025

«Στον αυτόματο» τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ - Πότε επιβάλλονται

Γιώργος Αλεξάκης
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Άμεσα θα βεβαιώνονται από το Taxis τα ποσά των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων με βάση τα όσα προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  

Έτσι, θα σταματήσει η σημερινή πολύμηνη διαδικασία, που έχει και επιτοκιακό χαράτσι λόγω της συσσώρευσης τόκων εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση μέχρι και την ημερομηνία της καθυστερημένης βεβαίωσης του προστίμου.

Με βάση, λοιπόν, το σχετικό πλάνο της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους, τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται άμεσα από το Taxis και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, μόλις θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων. Δηλαδή, με την οριστικοποίηση μιας εκπρόθεσμης δήλωσης θα βεβαιώνεται και το ανάλογο πρόστιμο, που θα προστίθεται στο φόρο που τυχόν θα βεβαιωθεί, εάν και εφόσον βέβαια προκύψει χρεωστική εκκαθάριση.

Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα με την αυτοματοποιημένη διαδικασία θα αφορούν περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δήλωσης μετάταξης καθώς και δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Τα πρόστιμα

Ειδικότερα:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Ειδικά, αν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία

Πότε επιβάλλονται

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για την επιβολή των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Ειδικά αν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

  2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

α) Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:

● εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

● εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

● σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

β) Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:

● εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

● εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

● σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο (100, 250 ή 500 ευρώ) εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ.

Σε σχέση με τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ισχύουν πρόστιμα 250 ευρώ για τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τηρούντες διπλογραφικά βιβλία επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε περίπτωση, πάντως, που έχει η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και ακολουθήσει εκπρόθεσμης υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν επιβάλλεται καθόλου πρόστιμο σε περίπτωση.



Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 08:52
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