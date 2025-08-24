Βασιλιάς Κάρολος προς Ουκρανία: Στήριξη και ευχές για δίκαιη ειρήνη στην Ημέρα Ανεξαρτησίας

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ της Βρετανίας απηύθυνε την Κυριακή μήνυμα συμπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την ελπίδα του για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στη χώρα, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι χώρες μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία», ανέφερε ο βασιλιάς, σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε θερμά τον μονάρχη, σημειώνοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «πραγματική έμπνευση» για τον ουκρανικό λαό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

«Τα ευγενικά λόγια της Αυτού Μεγαλειότητας εμπνέουν τον λαό μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σταθερή ηγετική στάση της Βρετανίας στον αγώνα μας για την υπεράσπιση της ελευθερίας απέναντι στην τυραννία και την προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ειρήνη όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2026. Όπως αναφέρεται, περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι τόνισε ότι το Λονδίνο, μαζί με τους συμμάχους του, θα συνεχίσει να ενισχύει την υποστήριξή του προς το Κίεβο. «Η βοήθειά μας είναι κρίσιμη ώστε η Ουκρανία να μπορέσει όχι μόνο να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα, αλλά και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις», σημείωσε. Και κατέληξε: «Απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όσο το δυνατόν περισσότερο».