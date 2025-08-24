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ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Σκέρτσος έχει παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας
Πολιτική
14:40 - 24 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Σκέρτσος έχει παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επιτίθεται στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, κατηγορώντας τον για παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας. Η κριτική αφορά το σχόλιό του προς τους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές, προτείνοντάς τους να κρατήσουν μια φωτογραφία ηλιοβασιλέματος στο «συρτάρι» του μυαλού τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο Σκέρτσος, που δεν έχει εκλεγεί ποτέ και δεν έχει άμεση επαφή με τα προβλήματα του κόσμου, υπηρετεί συμφέροντα μειοψηφικών ελίτ και εκφράζει αλαζονική στάση, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του με το γνωστό ιστορικό απόφθεγμα περί «παντεσπανιού».

Πιο αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει πως: «Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος.

Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του.

Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του “αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι”».

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