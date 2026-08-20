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Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες
Ειδήσεις
11:58 - 20 Αυγ 2026

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/8) ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία, έχασε την πρόσβαση στη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που παρέμενε σε λειτουργία. Ως εκ τούτου, τέθηκαν σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας.  

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε μέσω του X ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η βλάβη σημειώθηκε στη βόρεια πλευρά του ποταμού Δνείπερου. Ωστόσο, οι τεχνικοί δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσουν τα αίτια της διακοπής, καθώς στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε ότι κάθε απώλεια της εξωτερικής ηλεκτροδότησης εντείνει τις ανησυχίες για την ήδη ιδιαίτερα εύθραυστη κατάσταση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στον σταθμό της Ζαπορίζια. Παράλληλα, επανέλαβε την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τις εξωτερικές πηγές ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού.

{https://x.com/iaeaorg/status/2090347157731627414}

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία, το 2022. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ο οποίος διαθέτει συνολικά έξι αντιδραστήρες.

Έκτοτε, η Μόσχα και το Κίεβο ανταλλάσσουν συχνά κατηγορίες για ενέργειες που, σύμφωνα με την κάθε πλευρά, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, με τον ΔΟΑΕ να έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργεί η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τον σταθμό.

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