Παράδοση όπλων από τη Φατάχ στον Λίβανο: Συμβολικό ξεκίνημα ή επικοινωνιακή κίνηση;

Την Πέμπτη, στην περίοδο που ο Λίβανος εορτάζει τις εξελίξεις στον ευρύτερο σχεδιασμό για αφοπλισμό, σημειώθηκε μια αιφνιδιαστική κίνηση: σε έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό κοντά στη Βηρυτό, παραδόθηκε μια παρτίδα όπλων από την Φατάχ, προκαλώντας αντιδράσεις ανάμεσα σε επαίνους και σκεπτικισμό.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το AP News και το Reuters, το γεγονός διαδραματίστηκε στον καταυλισμό Burj al‑Barajneh, στα νότια της Βηρυτού, όπου μεταφέρθηκε ένα μικρό φορτηγό με όπλα —μια κίνηση που θεωρήθηκε ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας αφοπλισμού των 12 καταυλισμών. Πράγματι, αναμένεται ότι σε επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και άλλες παραδόσεις όπλων.

Η κίνηση αυτή συνδέεται με συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Μάιο μεταξύ του Προέδρου του Λιβάνου, Michel Aoun, και του Παλαιστίνιου Προέδρου, Mahmoud Abbas, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στο Λίβανο. Η συμφωνία αυτή επιβεβαίωνε την κρατική κυριαρχία και την αποκλειστική κυριότητα των όπλων από το κράτος.

Ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός Naftali Salam και άλλοι αξιωματούχοι επαίνεσαν την κίνηση ως σημαντικό βήμα προς την ενότητα και την ασφάλεια. Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Thomas Barrack, χαρακτήρισε την ενέργεια «τολμηρό βήμα» και «μεγάλο επίτευγμα».

Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές παλαιστινιακές παρατάξεις δεν συμμετείχαν. Αξιωματούχοι της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ την απέδωσαν σε εσωτερικό θέμα της Φατάχ, χωρίς να αντιπροσωπεύει ευρύτερο εθνικό συμφέρον. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς χαρακτήρισε την κίνηση «μιντιακό κόλπο».

Αξιωματούχοι της Φατάχ υπογράμμισαν πως παραδόθηκαν μόνο «παράνομα όπλα» που εισήχθησαν πρόσφατα από αποχωριστές και όχι το οπλοστάσιο ολόκληρου του κινήματος. Τα ελαφρά όπλα παραμένουν υπό τον έλεγχο τους.

Τα όπλα που παραδόθηκαν ήταν μεσαίου και βαρέος τύπου: αντιαεροπορικά όπλα, ρουκέτες 107 mm και άλλα, συνδεόμενα με τον πρώην αξιωματούχο της Φατάχ, Shadi al‑Far, που συνελήφθη την προηγούμενη νύχτα, ενώ δεν αναφέρθηκαν εντάσεις κατά την παράδοση, που συντονίστηκε από τον λιβανέζικο στρατό και τις παλαιστινιακές επιτροπές ασφαλείας αναφέρει από την πλευρά του το The New Arab News.

Παρά το περιορισμένο του εύρος, η κυβέρνηση θεωρεί την πρωτοβουλία κρίσιμο πρώτο βήμα για τον πλήρη αφοπλισμό, με στόχο και τους ένοπλους οπλικούς σχηματισμούς όπως η Χεζμπολάχ, υπό κρατικό έλεγχο.

Μέσα στους καταυλισμούς, οι αντιδράσεις παραμένουν διχασμένες. Η Χαμάς υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να συμβαδίζει με πολιτική εκεχειρία και να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στον Λίβανο. Επισημάνθηκε πως τα όπλα συνδέονται με τον απώτερο «αγώνα για επιστροφή».

Κεντρική παραμένει η δυσκολία επέκτασης της διαδικασίας σε άλλους περιφερειακά ασταθείς καταυλισμούς, όπως ο Ain al‑Hilweh, όπου συγκρούσεις και αμφισβητούμενη παρουσία ένοπλων ομάδων καθιστούν τον αφοπλισμό εξαιρετικά δύσκολο.