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EU ETS: Το μεγάλο οικονομικό τίμημα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης
Ναυτιλία
14:20 - 24 Αυγ 2025

EU ETS: Το μεγάλο οικονομικό τίμημα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Η ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης καλείται να αντιμετωπίσει τον πρώτο πραγματικό οικονομικό «λογαριασμό» από την ένταξή της στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), το βασικό μηχανισμό της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλατφόρμα MRV (Monitoring, Reporting and Verification), που παρακολουθεί, καταγράφει και επαληθεύει τις εκπομπές στη ναυτιλία.

Όπως αναφέρει η media.shipco.com, σύμφωνα με στοιχεία της Drewry, περίπου 13.000 πλοία υπέβαλαν τις εκπομπές τους για το 2024, αποκαλύπτοντας συνολική εκπομπή 90 εκατ. τόνων CO₂ — ποσότητα που αντιστοιχεί στο 40% των δικαιωμάτων εκπομπών (EUAs) τα οποία πρέπει να παραδοθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με το 2023 αποδίδεται, κυρίως, στο γεγονός ότι πολλά πλοία αναγκάστηκαν να αποφύγουν τη Διώρυγα του Σουέζ, ακολουθώντας τις μεγαλύτερες διαδρομές μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Με δεδομένη την τρέχουσα τιμή των EUA, περίπου 70 €, η Drewry εκτιμά ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία θα επωμιστεί ένα κόστος της τάξης των 2,9 δισ. USD τον Οκτώβριο του 2025. Μόλις η πλήρης εφαρμογή του EU ETS γίνει πραγματικότητα μετά τη μεταβατική περίοδο, το ετήσιο κόστος προβλέπεται να εκτοξευθεί στα 7,5 δισ. USD.

Από πλευράς κλάδου, η Drewry επισημαίνει τη δυσανάλογη επιβάρυνση των containerships: παρά το γεγονός ότι αποτελούν μόνο το 16% των πλοίων και 21% της χωρητικότητας, ευθύνονται για το 34% των συνολικών εκπομπών.

Ως αντίδραση στο αυξημένο κόστος, οι ναυτιλιακές εταιρείες που σκέπτονται να προσεγγίσουν λιμάνια της ΕΕ επιταχύνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, χρησιμοποιούν βιώσιμα βιοκαύσιμα, δρομολογούν πλοία με εναλλακτικά καύσιμα και εφαρμόζουν προηγμένα αντιρρυπαντικά και χαμηλής τριβής χρώματα για τη μείωση των εκπομπών τους.

Στο διεθνές επίπεδο, η ΕΕ αναμένεται να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της με το παγκόσμιο πλαίσιο Net Zero (NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), εφόσον υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2025. Το NZF θα είναι το πρώτο παγκόσμιο εργαλείο τιμολόγησης εκπομπών σε ολόκληρο κλάδο και εισάγει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη ναυτιλία. Σημαντικό στοιχείο του είναι ότι επιτρέπει στους φορείς που καθορίζουν καύσιμα, φορτία, διαδρομές ή ταχύτητες (π.χ. charterers) να ανακτούν το κόστος συμμόρφωσης από τους πλοιοκτήτες, περιορίζοντας έτσι το οικονομικό βάρος σε αυτούς.

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