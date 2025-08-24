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Συλλυπητήρια της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Πολιτική
15:50 - 24 Αυγ 2025

Συλλυπητήρια της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρέτησε με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος απεβίωσε σήμερα 24/8.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπηρέτησε ως βουλευτής της ΝΔ (2004–2007) και είχε ενεργό ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το κόμμα εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση, για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 15:19
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