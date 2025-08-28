Ανάλυση CNBC: Πως οι πολιτικές Τραμπ «ένωσαν» τρεις «άσπονδους» φίλους

Φανταστείτε το εξής: βρίσκεστε σε ένα δείπνο με τρεις φίλους που δυσκολεύονται να συνεννοηθούν. Ο ένας προκαλεί καβγάδες, ο άλλος σας δίνει μυστικά σημειώματα κάτω από το τραπέζι και ο τρίτος είναι ο παλιός «φίλος-εχθρός» που θέλετε να αποφύγετε αλλά δεν μπορείτε. Σε αυτή τη θέση βρίσκεται σήμερα η Ινδία. Η Ουάσινγκτον επιβάλλει δασμούς, η Μόσχα κρατά υπό έλεγχο τους ενεργειακούς λογαριασμούς της Ινδίας με φθηνό πετρέλαιο και το Πεκίνο, παρά την τεταμένη σχέση, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρωθυπουργό Ναρεντρά Μόντι με ανοιχτές αγκάλες στη σύνοδο του SCO στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα. Η ισορροπία της Ινδίας στη διεθνή σκηνή είναι πιο περίπλοκη και κρίσιμη από ποτέ. Ή αλλιώς «ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μου»...

Οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γίνει πεδίο αντιπαράθεσης. Ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ προς όλους, φαίνεται να ενώνει τρεις από τις μεγαλύτερες αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμό 25% στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία, και έναν ακόμη 25% ως τιμωρία λόγω των αγορών πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δασμοί σε ορισμένες ινδικές εξαγωγές φτάνουν ακόμη και το 50%. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ινδίας, αξίας περίπου 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σχεδόν το ένα πέμπτο του συνολικού εμπορίου της χώρας. Τομείς όπως τα διαμάντια, τα ενδύματα και τα θαλασσινά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες που δουλεύουν στην επεξεργασία διαμαντιών στο Gujarat, οι εργάτες ένδυσης στο Tirupur και οι επεξεργαστές θαλασσινών στο Kerala εξαρτώνται από παραγγελίες από τις ΗΠΑ. Οι τομείς ηλεκτρονικών και φαρμακευτικών προϊόντων παραμένουν για την ώρα ανεπηρέαστοι, αλλά εκατομμύρια εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους αντιμετωπίζουν τώρα σοβαρούς κινδύνους.

Η εμπορική διαμάχη έρχεται τη στιγμή που οι δύο χώρες εμβαθύνουν τις στρατηγικές τους σχέσεις. Συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, όπως στην άμυνα, στο πλαίσιο του Quad, και στις συζητήσεις για τις αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft και η Amazon έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην Ινδία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι εμπορικές εντάσεις περιπλέκουν τη σχέση και εγείρουν το ερώτημα στο Νέο Δελχί: βλέπει η Ουάσινγκτον την Ινδία ως πραγματικό εταίρο ή απλά ως ένα ακόμη πρόβλημα στο εμπόριο που πρέπει να διαχειριστεί;

Ας περάσουμε στη Ρωσία. Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, καταναλώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οπότε το φθηνό πετρέλαιο δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Το 2021, μόλις το 1% του ινδικού πετρελαίου προερχόταν από τη Ρωσία. Σήμερα ξεπερνά το 35%, περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εξοικονομώντας πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με αναλυτές. Αυτές οι εκπτώσεις έχουν βοηθήσει στον έλεγχο του πληθωρισμού και έχουν δώσει πολιτική ανάσα στον Μόντι εντός Ινδίας.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση: η Ινδία βαδίζει σε γεωπολιτικό τεντωμένο σχοινί, με τις εντάσεις με το Πακιστάν να απειλούν να ξεσπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία είναι ζωτικός στρατιωτικός εταίρος και κεντρικός προμηθευτής εξοπλισμών, καθιστώντας δύσκολο για το Νέο Δελχί να απομακρυνθεί χωρίς να αποδυναμωθεί η ασφάλειά του.

Το πρόβλημα; Η Ουάσινγκτον δεν είναι ικανοποιημένη. Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως οι Πίτερ Ναβάρο και Σκοτ Μπέσεντ, κατηγορούν το Νέο Δελχί ότι «κερδοσκοπεί» πληρώνοντας πάνω από το όριο των 60 δολαρίων που θέτει η G7 για το ρωσικό πετρέλαιο και εξάγοντας διυλισμένα καύσιμα στην Ευρώπη.

Και έρχεται το Πεκίνο, ίσως η πιο δύσκολη σχέση από όλες. Ο Μόντι ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά από πάνω από επτά χρόνια, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα σταθεί δίπλα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρά τη δήλωση ότι η σύνοδος είναι επίδειξη αλληλεγγύης, οι εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας παραμένουν.

Οι συνοριακές συγκρούσεις του 2020 κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 Ινδούς στρατιώτες, οδηγώντας σε παύση των ανώτατων επαφών. Έκτοτε, η Ινδία έχει απαγορεύσει εκατοντάδες κινεζικές εφαρμογές, έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και προωθεί την αυτάρκεια σε βασικούς τομείς. Παράλληλα, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με την Ινδία να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει. Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί απογοήτευση στο Νέο Δελχί, αλλά ταυτόχρονα δείχνει γιατί η διακοπή των σχέσεων δεν είναι ρεαλιστική.

Οι αναλυτές λένε ότι ο Μόντι δεν αναμένεται να επιτύχει σημαντική συμφωνία στην επίσκεψή του στο Τιαντζίν. Ωστόσο, η παρουσία του είναι από μόνη της ένα σήμα ότι η Ινδία θέλει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, ακόμα και καθώς εμβαθύνει τις αμυντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και αγοράζει φθηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, η θέση της Ινδίας γίνεται πιο ξεκάθαρη. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της αλλά και ο αυστηρότερος κριτής της. Η Ρωσία κρατά τα φώτα αναμμένα, αλλά με πολιτικό κόστος. Η Κίνα είναι ο γείτονας-αντίπαλος, αλλά πολύ μεγάλος για να αγνοηθεί. Το Νέο Δελχί αποκαλεί την προσέγγισή του «στρατηγική αυτονομία». Λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα η ισορροπία δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις από ποτέ.

Και εδώ επιστρέφουμε στο δείπνο. Η Ινδία θέλει και τους τρεις «καλεσμένους» να παραμείνουν στο τραπέζι, όσο άβολη κι αν είναι η συνομιλία. Η πραγματική δοκιμασία είναι αν ο Μόντι μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να χτυπήσει το τραπέζι, να πετάξει το πιρούνι του και να φύγει θυμωμένος.

Ο Ρίτσαρντ Ρόσοου, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies (CSIS), είπε ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας είναι «ακόμα πολύ πιθανή», καθώς η Ινδία προσφέρει σημαντικά κίνητρα.

Ο Άρναμπ Μίτρα, αναλυτής καταναλωτών της Goldman Sachs στην Ινδία, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανάκαμψη της κατανάλωσης στην Ινδία, κυρίως λόγω ζήτησης από την ύπαιθρο και των προσεχών μεταρρυθμίσεων στο ΦΠΑ (GST).

Η Μίρα Σάνκαρ, πρώην πρέσβης της Ινδίας στις ΗΠΑ, σχολίασε ότι η Ινδία δεν θα μπορέσει να ανοίξει πλήρως τον αγροτικό της τομέα λόγω πολιτικών ευαισθησιών στο εσωτερικό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ συνεχίζονται. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάν Τζαϊσάνκαρ, δήλωσε ότι η χώρα έχει «κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις που πρέπει να τηρηθούν και να υπερασπιστούν». Πρόσθεσε ότι «είναι δικαίωμά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις προς το ‘εθνικό συμφέρον’».

Η Ινδία και η Ρωσία επιβεβαίωσαν τα σχέδια για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου τους. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς, υπονοώντας ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στην Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη συνεργασία τους.

Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ινδίας, Ραγκουράμ Ρατζάν, κάλεσε την Ινδία να επανεξετάσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Ο Ρατζάν είπε ότι οι υψηλοί δασμοί του Τραμπ στέλνουν ένα σαφές «σήμα αφύπνισης» στο Νέο Δελχί για να μειώσει την εξάρτησή του από έναν μόνο εμπορικό εταίρο. Πρόσθεσε ότι τώρα είναι σημαντικό η Ινδία να «ρωτήσει ποιος ωφελείται και ποιος ζημιώνεται».