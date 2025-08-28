ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάλυση CNBC: Πως οι πολιτικές Τραμπ «ένωσαν» τρεις «άσπονδους» φίλους
Ειδήσεις
20:35 - 28 Αυγ 2025

Ανάλυση CNBC: Πως οι πολιτικές Τραμπ «ένωσαν» τρεις «άσπονδους» φίλους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φανταστείτε το εξής: βρίσκεστε σε ένα δείπνο με τρεις φίλους που δυσκολεύονται να συνεννοηθούν. Ο ένας προκαλεί καβγάδες, ο άλλος σας δίνει μυστικά σημειώματα κάτω από το τραπέζι και ο τρίτος είναι ο παλιός «φίλος-εχθρός» που θέλετε να αποφύγετε αλλά δεν μπορείτε. Σε αυτή τη θέση βρίσκεται σήμερα η Ινδία. Η Ουάσινγκτον επιβάλλει δασμούς, η Μόσχα κρατά υπό έλεγχο τους ενεργειακούς λογαριασμούς της Ινδίας με φθηνό πετρέλαιο και το Πεκίνο, παρά την τεταμένη σχέση, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρωθυπουργό Ναρεντρά Μόντι με ανοιχτές αγκάλες στη σύνοδο του SCO στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα. Η ισορροπία της Ινδίας στη διεθνή σκηνή είναι πιο περίπλοκη και κρίσιμη από ποτέ. Ή αλλιώς «ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μου»...

Οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γίνει πεδίο αντιπαράθεσης. Ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ προς όλους, φαίνεται να ενώνει τρεις από τις μεγαλύτερες αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμό 25% στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία, και έναν ακόμη 25% ως τιμωρία λόγω των αγορών πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δασμοί σε ορισμένες ινδικές εξαγωγές φτάνουν ακόμη και το 50%. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ινδίας, αξίας περίπου 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σχεδόν το ένα πέμπτο του συνολικού εμπορίου της χώρας. Τομείς όπως τα διαμάντια, τα ενδύματα και τα θαλασσινά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες που δουλεύουν στην επεξεργασία διαμαντιών στο Gujarat, οι εργάτες ένδυσης στο Tirupur και οι επεξεργαστές θαλασσινών στο Kerala εξαρτώνται από παραγγελίες από τις ΗΠΑ. Οι τομείς ηλεκτρονικών και φαρμακευτικών προϊόντων παραμένουν για την ώρα ανεπηρέαστοι, αλλά εκατομμύρια εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους αντιμετωπίζουν τώρα σοβαρούς κινδύνους.

Η εμπορική διαμάχη έρχεται τη στιγμή που οι δύο χώρες εμβαθύνουν τις στρατηγικές τους σχέσεις. Συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, όπως στην άμυνα, στο πλαίσιο του Quad, και στις συζητήσεις για τις αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft και η Amazon έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην Ινδία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι εμπορικές εντάσεις περιπλέκουν τη σχέση και εγείρουν το ερώτημα στο Νέο Δελχί: βλέπει η Ουάσινγκτον την Ινδία ως πραγματικό εταίρο ή απλά ως ένα ακόμη πρόβλημα στο εμπόριο που πρέπει να διαχειριστεί;

Ας περάσουμε στη Ρωσία. Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, καταναλώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οπότε το φθηνό πετρέλαιο δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Το 2021, μόλις το 1% του ινδικού πετρελαίου προερχόταν από τη Ρωσία. Σήμερα ξεπερνά το 35%, περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εξοικονομώντας πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με αναλυτές. Αυτές οι εκπτώσεις έχουν βοηθήσει στον έλεγχο του πληθωρισμού και έχουν δώσει πολιτική ανάσα στον Μόντι εντός Ινδίας.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση: η Ινδία βαδίζει σε γεωπολιτικό τεντωμένο σχοινί, με τις εντάσεις με το Πακιστάν να απειλούν να ξεσπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία είναι ζωτικός στρατιωτικός εταίρος και κεντρικός προμηθευτής εξοπλισμών, καθιστώντας δύσκολο για το Νέο Δελχί να απομακρυνθεί χωρίς να αποδυναμωθεί η ασφάλειά του.

Το πρόβλημα; Η Ουάσινγκτον δεν είναι ικανοποιημένη. Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως οι Πίτερ Ναβάρο και Σκοτ Μπέσεντ, κατηγορούν το Νέο Δελχί ότι «κερδοσκοπεί» πληρώνοντας πάνω από το όριο των 60 δολαρίων που θέτει η G7 για το ρωσικό πετρέλαιο και εξάγοντας διυλισμένα καύσιμα στην Ευρώπη.

Και έρχεται το Πεκίνο, ίσως η πιο δύσκολη σχέση από όλες. Ο Μόντι ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά από πάνω από επτά χρόνια, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα σταθεί δίπλα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρά τη δήλωση ότι η σύνοδος είναι επίδειξη αλληλεγγύης, οι εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας παραμένουν.

Οι συνοριακές συγκρούσεις του 2020 κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 Ινδούς στρατιώτες, οδηγώντας σε παύση των ανώτατων επαφών. Έκτοτε, η Ινδία έχει απαγορεύσει εκατοντάδες κινεζικές εφαρμογές, έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και προωθεί την αυτάρκεια σε βασικούς τομείς. Παράλληλα, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με την Ινδία να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει. Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί απογοήτευση στο Νέο Δελχί, αλλά ταυτόχρονα δείχνει γιατί η διακοπή των σχέσεων δεν είναι ρεαλιστική.

Οι αναλυτές λένε ότι ο Μόντι δεν αναμένεται να επιτύχει σημαντική συμφωνία στην επίσκεψή του στο Τιαντζίν. Ωστόσο, η παρουσία του είναι από μόνη της ένα σήμα ότι η Ινδία θέλει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, ακόμα και καθώς εμβαθύνει τις αμυντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και αγοράζει φθηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, η θέση της Ινδίας γίνεται πιο ξεκάθαρη. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της αλλά και ο αυστηρότερος κριτής της. Η Ρωσία κρατά τα φώτα αναμμένα, αλλά με πολιτικό κόστος. Η Κίνα είναι ο γείτονας-αντίπαλος, αλλά πολύ μεγάλος για να αγνοηθεί. Το Νέο Δελχί αποκαλεί την προσέγγισή του «στρατηγική αυτονομία». Λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα η ισορροπία δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις από ποτέ.

Και εδώ επιστρέφουμε στο δείπνο. Η Ινδία θέλει και τους τρεις «καλεσμένους» να παραμείνουν στο τραπέζι, όσο άβολη κι αν είναι η συνομιλία. Η πραγματική δοκιμασία είναι αν ο Μόντι μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να χτυπήσει το τραπέζι, να πετάξει το πιρούνι του και να φύγει θυμωμένος.

Ο Ρίτσαρντ Ρόσοου, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies (CSIS), είπε ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας είναι «ακόμα πολύ πιθανή», καθώς η Ινδία προσφέρει σημαντικά κίνητρα.

Ο Άρναμπ Μίτρα, αναλυτής καταναλωτών της Goldman Sachs στην Ινδία, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανάκαμψη της κατανάλωσης στην Ινδία, κυρίως λόγω ζήτησης από την ύπαιθρο και των προσεχών μεταρρυθμίσεων στο ΦΠΑ (GST).

Η Μίρα Σάνκαρ, πρώην πρέσβης της Ινδίας στις ΗΠΑ, σχολίασε ότι η Ινδία δεν θα μπορέσει να ανοίξει πλήρως τον αγροτικό της τομέα λόγω πολιτικών ευαισθησιών στο εσωτερικό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ συνεχίζονται. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάν Τζαϊσάνκαρ, δήλωσε ότι η χώρα έχει «κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις που πρέπει να τηρηθούν και να υπερασπιστούν». Πρόσθεσε ότι «είναι δικαίωμά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις προς το ‘εθνικό συμφέρον’».

Η Ινδία και η Ρωσία επιβεβαίωσαν τα σχέδια για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου τους. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς, υπονοώντας ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στην Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη συνεργασία τους.

Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ινδίας, Ραγκουράμ Ρατζάν, κάλεσε την Ινδία να επανεξετάσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Ο Ρατζάν είπε ότι οι υψηλοί δασμοί του Τραμπ στέλνουν ένα σαφές «σήμα αφύπνισης» στο Νέο Δελχί για να μειώσει την εξάρτησή του από έναν μόνο εμπορικό εταίρο. Πρόσθεσε ότι τώρα είναι σημαντικό η Ινδία να «ρωτήσει ποιος ωφελείται και ποιος ζημιώνεται».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 23:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26%

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης - Είμαστε συγκλονισμένοι
Ειδήσεις

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης - Είμαστε συγκλονισμένοι

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την Nvidia – Έρευνα στη Drax και ρεκόρ στις ηλεκτρικές πωλήσεις
Χρηματιστήρια

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την Nvidia – Έρευνα στη Drax και ρεκόρ στις ηλεκτρικές πωλήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ