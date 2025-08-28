Reuters: Η Ινδία αψηφά τις ΗΠΑ και προγραμματίζει αύξηση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, όπως ανέφεραν έμποροι, καθώς οι παραγωγοί μειώνουν τις τιμές για να πουλήσουν περισσότερο αργό πετρέλαιο, αφού δεν μπορούν να επεξεργαστούν όσο προηγουμένως στα διυλιστήρια που υπέστησαν ζημιές από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές.

Η Ινδία έχει καταστεί ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που εκτοπίστηκε από τις δυτικές αγορές λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αυτό επέτρεψε στους Ινδούς διυλιστές να επωφεληθούν από φθηνότερο αργό πετρέλαιο.

Ωστόσο, αυτές οι αγορές έχουν προκαλέσει επικρίσεις από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία την Τετάρτη αύξησε τους δασμούς σε ινδικά προϊόντα στο 50%.

Η κυβέρνηση της Ινδίας απαντά ότι βασίζεται σε διαπραγματεύσεις για να επιλύσει το θέμα των πρόσθετων δασμών, ενώ ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ξεκινήσει περιοδεία για την ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Ινδία ότι κερδοσκοπεί από το φθηνότερο ρωσικό πετρέλαιο, ενώ Ινδοί αξιωματούχοι ανταπαντούν ότι η Δύση έχει διπλά στάνταρ, καθώς ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων.

Το ινδικό Υπουργείο Πετρελαίου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό την Πέμπτη.

Χωρίς τις αγορές της Ινδίας, η Ρωσία θα αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα εξαγωγών, κάτι που θα μείωνε τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία χρηματοδοτούν τον κρατικό προϋπολογισμό του Κρεμλίνου και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Αύξηση 10–20% στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Τρεις πηγές στον τομέα του εμπορίου πετρελαίου δήλωσαν ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα αυξήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 10–20% σε σχέση με τον Αύγουστο – δηλαδή κατά 150.000 έως 300.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι πηγές επικαλέστηκαν προκαταρκτικά στοιχεία παραγγελιών και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν δημόσια.

Οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, οι εταιρείες Reliance και Nayara Energy (η τελευταία έχει ρωσική πλειοψηφική ιδιοκτησία), δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Διυλιστήρια στη Ρωσία εκτός λειτουργίας λόγω επιθέσεων

Η Ρωσία έχει διαθέσιμο περισσότερο πετρέλαιο για εξαγωγή τον επόμενο μήνα, επειδή προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες βλάβες σε διυλιστήρια περιόρισαν την ικανότητα της να μετατρέπει αργό πετρέλαιο σε καύσιμα.

Η Ουκρανία έχει επιτεθεί σε δέκα ρωσικά διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας έως και το 17% της δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας.

Σταθερές οι εισαγωγές τον Αύγουστο

Κατά τις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου, η Ινδία εισήγαγε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα, ποσοστό ίδιο με του Ιουλίου, αλλά ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 1,6 εκατομμυρίων για το πρώτο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με αναλυτές της Vortexa.

Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, καθιστώντας την Ινδία τον μεγαλύτερο αγοραστή θαλάσσιου ρωσικού πετρελαίου, που καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της χώρας.

Η Κίνα και η Τουρκία παραμένουν επίσης σημαντικοί αγοραστές ρωσικού αργού.

Θα συνεχίσει η Ινδία τις αγορές;

Η αυξημένη εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις αγορές πιο ακριβού πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ, αν και το μερίδιο του ΟΠΕΚ ανακάμπτει ελαφρώς το 2024, μετά από πτώση οκτώ ετών.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς πούλησαν ρωσικό πετρέλαιο τύπου Urals με ημερομηνία φόρτωσης Σεπτεμβρίου σε έκπτωση 2–3 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Αυτό είναι φθηνότερο από την έκπτωση του 1,50 δολαρίου τον Αύγουστο, η οποία ήταν η μικρότερη από το 2022.

Ο αναλυτής Sumit Ritolia από την Kpler δήλωσε: «Εκτός αν η Ινδία υιοθετήσει ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή ή αλλάξει δραστικά η οικονομική σκοπιμότητα του εμπορίου, το ρωσικό πετρέλαιο θα παραμείνει βασικό μέρος του ενεργειακού της μείγματος».

Αντίστοιχα, η χρηματιστηριακή εταιρεία CLSA εκτίμησε πως υπάρχει μικρή πιθανότητα να σταματήσει η Ινδία τις εισαγωγές από τη Ρωσία, εκτός εάν επιβληθεί παγκόσμια απαγόρευση.

Σημείωσε επίσης ότι σε περίπτωση που η Ινδία σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, οι παγκόσμιες προμήθειες θα μειωθούν κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, με αποτέλεσμα μια προσωρινή αύξηση της τιμής κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με εμπόρους, οι πλήρεις επιπτώσεις των κυρώσεων και των δασμών πιθανότατα θα αρχίσουν να φαίνονται τον Οκτώβριο, καθώς τα αντίστοιχα φορτία θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται τις επόμενες ημέρες.

Εκτός από τους δασμούς των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αυστηροποιήσει την εφαρμογή του ανώτατου ορίου τιμής για να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο.