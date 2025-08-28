Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης - Είμαστε συγκλονισμένοι

Το ελληνικό ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στο Χ αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, που στοίχισε τη ζωή σε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων της Αντιπροσωπείας της ΕΕ», ενώ στη δεύτερη ανάρτηση του τονίζει: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτήν την ξεκάθαρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στην Ουκρανία και τον λαό της».
We are appalled by Russia’s attack on Kyiv, killing innocent civilians and severely damaging infrastructure and diplomatic facilities, including the premises of the EU Delegation. pic.twitter.com/1Pb6niGQNu— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 28, 2025