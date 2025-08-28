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Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης - Είμαστε συγκλονισμένοι
Ειδήσεις
19:59 - 28 Αυγ 2025

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης - Είμαστε συγκλονισμένοι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, που προκάλεσε θύματα και ζημιές σε υποδομές. Με ανάρτηση του το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στο Χ αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, που στοίχισε τη ζωή σε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων της Αντιπροσωπείας της ΕΕ», ενώ στη δεύτερη ανάρτηση του τονίζει: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτήν την ξεκάθαρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στην Ουκρανία και τον λαό της».

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