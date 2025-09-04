Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκινά ποινική έρευνα εναντίον της Κουκ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ποινική απάτη σε υποθήκες που εμπλέκει τη Λίζα Κουκ, κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας, εκδόθηκαν εντάλματα κλήτευσης από Μεγάλα Ορκωτά Δικαστήρια στη Γεωργία και το Μίσιγκαν, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters και πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η έρευνα, η οποία ακολούθησε ποινική παραπομπή από τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, διεξάγεται από τον Εντ Μάρτιν, ο οποίος ορίστηκε από τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι ως ειδικός βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για να υποστηρίξει τις έρευνες για απάτες με ενυπόθηκα δάνεια που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Πουλτ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, κατηγόρησε την Κουκ ότι διέπραξε απάτη καταχωρώντας περισσότερες από μία ιδιοκτησίες ως κύρια κατοικία κατά την υποβολή αιτήσεων για υποθήκες, πιθανώς για να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια. Η Κουκ κατέχει ακίνητα στο Μίσιγκαν, την Τζόρτζια και τη Μασαχουσέτη. Ο Τραμπ απέλυσε την Κουκ λόγω των κατηγοριών του Πουλτ για απάτη σε υποθήκες, οδηγώντας την να υποβάλει αγωγή αμφισβητώντας την προσπάθειά του να την απομακρύνει.

Ο δικηγόρος της Κουκ δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να δημιουργήσει νέες δικαιολογίες για την υπερβολική αντίδραση του Τραμπ στην απόλυση της κυβερνήτη της Fed. «Ο Τραμπ θέλει κάλυψη και αυτοί του την παρέχουν. Τα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβερνήτης Κουκ περιέγραφε τα ακίνητά της κατά καιρούς, τα οποία έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε στην εκκρεμή υπόθεση και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε, δεν αποτελούν απάτη, αλλά δεν χρειάζεται τίποτα για να ξεκινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια νέα πολιτικοποιημένη έρευνα, και φαίνεται ότι μόλις το έκαναν ξανά», δήλωσε ο Λόουελ.

Η υπόθεση, η οποία πιθανότατα θα φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έχει επιπτώσεις στην ικανότητα της Fed να καθορίζει την πολιτική επιτοκίων ανεξάρτητα από τις πολιτικές πιέσεις, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη δυνατότητα οποιασδήποτε κεντρικής τράπεζας να διατηρεί τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Σε μία από τις πρόσφατες νομικές καταθέσεις της, με τις οποίες αμφισβητεί τις ενέργειες του Τραμπ, η Κουκ δήλωσε ότι ανέφερε υποθήκες για τρία ακίνητα σε έντυπα που υπέβαλε στο Λευκό Οίκο και στο Αμερικανικό Κογκρέσο κατά τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητάς της για τη Fed το 2022. Τυχόν ασυνέπειες ήταν γνωστές όταν επιβεβαιώθηκε η υποψηφιότητά της και δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο για τον Τραμπ να την απολύσει τώρα.