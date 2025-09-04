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Μερτς: Είχαμε υποτιμήσει τον Πούτιν – Ώρα η Ευρώπη να σταθεί δυνατή
Ειδήσεις
18:44 - 04 Σεπ 2025

Μερτς: Είχαμε υποτιμήσει τον Πούτιν – Ώρα η Ευρώπη να σταθεί δυνατή

Reporter.gr Newsroom
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O καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Paris Match δήλωσε ότι "όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν", ομολογώντας ότι ο ίδιος ήταν πάντα σκεπτικός, αλλά θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί πιο γρήγορα το μέγεθος της απειλής, και αυτό πολύ πριν από το 2022 και την επίθεσή του κατά της Ουκρανίας.

"Θα έπρεπε να είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής το 2014, όταν εισέβαλε στην Κριμαία, και ίσως ήδη από το 2008, όταν επιτέθηκε στη Γεωργία", ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα "να ξαναζήσουμε, κάποια μέρα, καλές σχέσεις γειτονίας με τους Ρώσους" προσθέτοντας, όμως, ότι "δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, λόγω του ότι είμαστε αντιμέτωποι με το καθεστώς Πούτιν, ενός "κλεπτοκρατικού συστήματος" που πλησίασε την απολυταρχία με την πάροδο των ετών".

"Ας υπενθυμίσουμε το ιστορικό μέγεθος αυτού που συμβαίνει: επιτιθέμενος στην Ουκρανία, ο Πούτιν επιτέθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου", τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτημα για το αν θα ξαναμιλήσει με τη Μόσχα, ο Μερτς δήλωσε ότι αν αυτό μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε κάτι, θα το κάνει, αν και οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν ότι δεν χρησίμευσε. "Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε μια τάξη και έναν αμοιβαίο σεβασμό! Την εποχή της γερμανικής ενοποίησης, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα - παρ' όλα αυτά συνεργαστήκαμε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτή είναι η ισορροπία που γνωρίσαμε μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το 1991, και μέχρι το 2022. Ο Πούτιν δεν σέβεται πλέον αυτήν την ισορροπία. Ελπίζουμε να την ξαναβρούμε", σημείωσε σχετικά.

Τέλος, όσον αφορά στη σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ του Τραμπ, ο Μερτς δηλώνει πεπεισμένος ότι "εργαζόμενοι σκληρά για να γίνουμε πιο ισχυροί", θα καταστεί δυνατό "να διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανούς ως ίσοι", ενώ δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, τον οποίο αποκαλεί "φίλο" του, προς την κατεύθυνση εξόδου της Ευρώπης από την "αδυναμία" και την "εξάρτηση".

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