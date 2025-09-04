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Μετρό Θεσσαλονίκης: Πως θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της Έκθεσης το Σάββατο 6/9
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:57 - 04 Σεπ 2025

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πως θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της Έκθεσης το Σάββατο 6/9

Reporter.gr Newsroom
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Το προσεχές Σάββατο (6/09) εγκαινιάζεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό.

Σύμφωνα με τη THEMA:

«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

Επίσης, κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στο σταθμό «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών τις εξής ώρες:

Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00

Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00

Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00

Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00

Παράλληλα, το Σάββατο, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια «ζώνη ασφαλείας» με αυστηρά μέτρα, καθώς 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones αλλά και θωρακισμένα οχήματα θα αναπτυχθούν ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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