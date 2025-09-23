Πολωνία: Ανοίγουν ξανά τα σύνορα με Λευκορωσία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/9)

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν ξανά τα μεσάνυχτα τηςΤετάρτη προς Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία νωρίτερα αυτόν το μήνα, λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγει η Ρωσία στη γειτονική χώρα.

Οι ανησυχίες της χώρας, μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάθηκαν μετά την εισβολή περίπου 21 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η ολοκλήρωση των ασκήσεων μειώνει – αν και δεν εξαλείφει – διάφορες απειλές και ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών αεροπορικών εταιρειών και σιδηροδρόμων, η απόφαση για το άνοιγμα των συνόρων εξυπηρετεί τον σκοπό της. Παράλληλα τόνισε ότι «εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».