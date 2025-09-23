Ισραήλ: Κλείνει προσωρινά από αύριο το πέρασμα Άλενμπι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική πύλη μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από την Τετάρτη (24/9) έως νεωτέρας, όπως μετέδωσε η Παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Διασυνοριακά Σημεία.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιος είναι ο λόγος για το κλείσιμο του σημείου διέλευσης. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, που διαχειρίζεται το πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Πριν λίγες μέρες, το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά για επιβατική κυκλοφορία, μετά την επίθεση ενός Ιορδανού οδηγού φορτηγού που άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας επιβεβαίωσε ότι το πέρασμα Άλενμπι έκλεισε για κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων από την ισραηλινή πλευρά μέχρι νεωτέρας. Το συνοριακό πέρασμα αποτελεί την κύρια οδό μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ιορδανίας και Δυτικής Όχθης.