ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: Η ΕΕ θέλει να επισπεύσει το τέλος των εισαγωγών ρωσικού LNG λόγω πιέσεων Τραμπ
Ειδήσεις
15:46 - 23 Σεπ 2025

Politico: Η ΕΕ θέλει να επισπεύσει το τέλος των εισαγωγών ρωσικού LNG λόγω πιέσεων Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να τερματίσει όλες τις αγορές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, και να περιορίσει τις τράπεζες και τα κρυπτονομισματικά κανάλια της Μόσχας που παρακάμπτουν τις κυρώσεις, σύμφωνα με προσχέδιο που είδε το POLITICO.

Το προσχέδιο περιγράφει τα τελευταία μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να επιβάλει στη Ρωσία, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν το 2022. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα της Ρωσίας, οι ενεργειακές εξαγωγές και οι εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές που χρησιμοποιεί, σηματοδοτώντας μια ακόμη προσπάθεια της Ευρώπης να αποδυναμώσει το πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου.

Ο στόχος της απαγόρευσης του ρωσικού LNG είναι «να μειωθούν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, να αυξηθεί το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμό της», αναφέρει το κείμενο.

Το πακέτο, που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκ νέου πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια. Ωστόσο, αναμένεται να συναντήσει σθεναρή αντίσταση από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Κάθε πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομοφωνία από τις πρωτεύουσες της ΕΕ.

Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η απόφαση της Κομισιόν να διακόψει το ρωσικό LNG ένα χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θέτοντας προθεσμία το τέλος του 2026 για τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και παρέχοντας έξι μήνες για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μετά την έναρξη ισχύος του πακέτου.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα έβαζε τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG μέχρι τα τέλη του 2027. Το νέο πακέτο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν αφορά μόνο τις φυσικές προμήθειες, αλλά και τις αγορές.

Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίσματα

Πέρα από τον περιορισμό των ρωσικών τραπεζών, η Ένωση εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει κρυπτονομισματικές πλατφόρμες, απαγορεύοντας συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και κλείνοντας έτσι ένα «παράθυρο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων πίσω στη Ρωσία. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα απαγορευθεί να συνεργάζονται με λιμάνια εκτός ΕΕ, εάν αυτά χρησιμοποιούνται για εμπόριο στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως πυραύλων, ή για παραβίαση του πλαφόν τιμών πετρελαίου που έχει επιβάλει η G7.

Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να περιορίσουν τις «ειδικές οικονομικές ζώνες» στη Ρωσία, που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Με βάση την πρόταση, θα απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύουν σε αυτές τις ζώνες.

Το προσχέδιο, με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου, απαγορεύει επίσης την αντασφάλιση παλαιών ρωσικών αεροσκαφών και πλοίων για πέντε χρόνια μετά την πώλησή τους.

Επιπλέον, προβλέπει νέους ελέγχους εξαγωγών σε ακόμη 45 εταιρείες που κατηγορούνται για συνεργασία στη διαφυγή κυρώσεων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 12 κινεζικές, δύο ταϊλανδικές και τρεις ινδικές εταιρείες που φέρονται να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε μια συμβολική κίνηση, η Κομισιόν προτείνει επίσης την απαγόρευση παροχής «υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στη Ρωσία», σύμφωνα με το κείμενο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Γερουλάνου: Να λειτουργήσουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

«Καμπανάκι» Γερουλάνου: Να λειτουργήσουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ

Μελέτη ΜΚΟ: Οι μεγάλες τράπεζες χρηματοδοτούν υπερδιπλάσια τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μελέτη ΜΚΟ: Οι μεγάλες τράπεζες χρηματοδοτούν υπερδιπλάσια τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις ΑΠΕ

Η Νορβηγία καταγγέλλει τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία το 2025
Ειδήσεις

Η Νορβηγία καταγγέλλει τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία το 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas
Επιχειρήσεις

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές
Ειδήσεις

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ