Politico: Η ΕΕ θέλει να επισπεύσει το τέλος των εισαγωγών ρωσικού LNG λόγω πιέσεων Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να τερματίσει όλες τις αγορές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, και να περιορίσει τις τράπεζες και τα κρυπτονομισματικά κανάλια της Μόσχας που παρακάμπτουν τις κυρώσεις, σύμφωνα με προσχέδιο που είδε το POLITICO.

Το προσχέδιο περιγράφει τα τελευταία μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να επιβάλει στη Ρωσία, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν το 2022. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα της Ρωσίας, οι ενεργειακές εξαγωγές και οι εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές που χρησιμοποιεί, σηματοδοτώντας μια ακόμη προσπάθεια της Ευρώπης να αποδυναμώσει το πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου.

Ο στόχος της απαγόρευσης του ρωσικού LNG είναι «να μειωθούν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, να αυξηθεί το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμό της», αναφέρει το κείμενο.

Το πακέτο, που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκ νέου πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια. Ωστόσο, αναμένεται να συναντήσει σθεναρή αντίσταση από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Κάθε πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομοφωνία από τις πρωτεύουσες της ΕΕ.

Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η απόφαση της Κομισιόν να διακόψει το ρωσικό LNG ένα χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θέτοντας προθεσμία το τέλος του 2026 για τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και παρέχοντας έξι μήνες για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μετά την έναρξη ισχύος του πακέτου.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα έβαζε τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG μέχρι τα τέλη του 2027. Το νέο πακέτο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν αφορά μόνο τις φυσικές προμήθειες, αλλά και τις αγορές.

Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίσματα

Πέρα από τον περιορισμό των ρωσικών τραπεζών, η Ένωση εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει κρυπτονομισματικές πλατφόρμες, απαγορεύοντας συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και κλείνοντας έτσι ένα «παράθυρο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων πίσω στη Ρωσία. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα απαγορευθεί να συνεργάζονται με λιμάνια εκτός ΕΕ, εάν αυτά χρησιμοποιούνται για εμπόριο στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως πυραύλων, ή για παραβίαση του πλαφόν τιμών πετρελαίου που έχει επιβάλει η G7.

Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να περιορίσουν τις «ειδικές οικονομικές ζώνες» στη Ρωσία, που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Με βάση την πρόταση, θα απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύουν σε αυτές τις ζώνες.

Το προσχέδιο, με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου, απαγορεύει επίσης την αντασφάλιση παλαιών ρωσικών αεροσκαφών και πλοίων για πέντε χρόνια μετά την πώλησή τους.

Επιπλέον, προβλέπει νέους ελέγχους εξαγωγών σε ακόμη 45 εταιρείες που κατηγορούνται για συνεργασία στη διαφυγή κυρώσεων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 12 κινεζικές, δύο ταϊλανδικές και τρεις ινδικές εταιρείες που φέρονται να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε μια συμβολική κίνηση, η Κομισιόν προτείνει επίσης την απαγόρευση παροχής «υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στη Ρωσία», σύμφωνα με το κείμενο.