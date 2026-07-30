«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Ένα άγνωστο αντικείμενο συνετρίβη σε χωριό της Πολωνίας, περίπου 95 χιλιόμετρα (60 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας έκρηξη, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε πολύνεκρες επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Το βλήμα έπεσε κοντά στο χωριό Ταρνάβα-Κολόνια, στην επαρχία Λούμπλιν, όπως ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός. Η πολωνική αστυνομία ανέφερε ότι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

Νωρίτερα, η Πολωνία είχε απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη ως αντίδραση στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, οι οποίες έπληξαν μεγάλες περιοχές της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ αρκετοί άνθρωποι παρέμειναν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

{https://x.com/nexta_tv/status/2082701871538487458}

Η νυχτερινή επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ζελένσκι ζήτησε την παροχή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα», καθώς και με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Οι επιθέσεις αυτές – σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό απωλειών αμάχων μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022 – στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στην πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη νότια ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κατοικία όπου διέμενε πολυμελής οικογένεια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Ολεξάντρ Βίλκουλ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Telegram. Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 12 ετών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη νύχτα «σκοτεινή».

Τουλάχιστον οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο Βίλκουλ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των ερειπίων.

Διασώστες επιχειρούσαν επίσης να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια ύστερα από επίθεση στο Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Αντρίι Σαντόβι. Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Λβιβ.

«Υπάρχουν παιδιά εδώ»

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, ότι η Ρωσία είχε εξαπολύσει διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν οικογένειες να έχουν καταφύγει στους κατάμεστους σταθμούς του μετρό στο Κίεβο, όπου πολλοί είχαν στρώσει κουβέρτες στο πάτωμα ή είχαν στήσει μικρές σκηνές για να περάσουν τη νύχτα.

Από τις πιο σκληρές εικόνες που καταγράφηκαν μετά την επίθεση της Πέμπτης προέρχονται από το Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Ζελένσκι.

Σκληρό οπτικό υλικό από το κοντινό χωριό Ραντούσνε έδειχνε σορούς διάσπαρτες ανάμεσα στα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου, ενώ μικρές εστίες φωτιάς εξακολουθούσαν να καίνε.

Ακούγονται δύο γυναίκες που δεν φαίνονται στην εικόνα να συνομιλούν.

«Βγάλαμε ήδη ένα παιδί. Υπάρχουν κι άλλα εκεί πέρα», λέει η μία.

«Υπάρχουν παιδιά εδώ. Πολλά παιδιά», απαντά η άλλη.

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί από την Πολεμική Αεροπορία πως η Ρωσία προετοιμαζόταν για μια «μαζική επίθεση» σε όλες τις περιοχές της χώρας.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πλήγμα να πραγματοποιηθεί απόψε», προειδοποίησε ο Ζελένσκι.