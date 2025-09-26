Ιταλία: Πρόστιμα-μαμούθ 936 εκατ. ευρώ σε έξι πετρελαϊκές για καρτέλ καυσίμων

Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα σε έξι πετρελαϊκές που δραστηριοποιούνται στη χώρα, για πρακτικές που περιόριζαν τον υγιή ανταγωνισμό στην πώληση καυσίμων για φορτηγά, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ρυθμιστική αρχή.

Όπως αναφέρει το Reuters, πιο αναλυτικά επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 936 εκατομμυρίων ευρώ (1,09 δισ. δολάρια) στις Eni και στην Esso, που ανήκει στην ExxonMobil (XOM.N), καθώς και στις Ip, Q8, Saras και Tamoil.

Οι εταιρείες κρίθηκαν ένοχες ότι λειτούργησαν ως «καρτέλ» μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Ιουνίου 2023, καθορίζοντας την τιμή του βιοκαυσίμου που αποτελεί συστατικό στοιχείο του συνολικού κόστους των καυσίμων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής. Η αξία του συγκεκριμένου τιμολογιακού στοιχείου αυξήθηκε από περίπου 20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο το 2019 σε περίπου 60 ευρώ το 2023.

Η Αρχή πρόσθεσε ότι ξεκίνησε μια «σύνθετη έρευνα» μετά από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Τα πρόστιμα κατανέμονται ως εξής: 336 εκατ. ευρώ στην Eni, 173 εκατ. ευρώ στην Q8, 164 εκατ. ευρώ στην Ip, 129 εκατ. ευρώ στην Esso, 91 εκατ. ευρώ στην Tamoil και 44 εκατ. ευρώ στη Saras.

Η Eni και η IP δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ το Reuters δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με τις υπόλοιπες εταιρείες.