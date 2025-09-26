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Πρόστιμο $2,5 δισ. στην Amazon για παραπλάνηση συνδρομητών Prime
Επιχειρήσεις
12:13 - 26 Σεπ 2025

Πρόστιμο $2,5 δισ. στην Amazon για παραπλάνηση συνδρομητών Prime

Reporter.gr Newsroom
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Η Amazon θα καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις για να διευθετήσει τις κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) ότι παραπλάνησε καταναλωτές προκειμένου να αυξήσει τις συνδρομές της υπηρεσίας Prime, ανακοίνωσε η FTC.

Η συμφωνία θεωρείται σημαντική νίκη για την FTC και τους καταναλωτές, ωστόσο το οικονομικό πλήγμα για την Amazon είναι περιορισμένο, καθώς η εταιρεία καταγράφει έσοδα αντίστοιχου ύψους κάθε 33 ώρες.

Περίπου 35 εκατομμύρια συνδρομητές Prime θα λάβουν αποζημίωση από το ταμείο των 1,5 δισ. δολαρίων που θα δημιουργηθεί. Η Amazon θα καταβάλει επιπλέον 1 δισ. δολάρια σε πρόστιμα προς την FTC, χωρίς να παραδεχτεί παράβαση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι πελάτες που εγγράφηκαν στο Prime από τις 23 Ιουνίου 2019 έως τις 23 Ιουνίου 2025 μέσω συγκεκριμένων προσφορών και έκαναν περιορισμένη χρήση των προνομίων θα λάβουν αυτόματα 51 δολάρια. Παράλληλα, δυνατότητα αποζημίωσης έχουν και όσοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στην ίδια περίοδο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon δεσμεύτηκε να διευκολύνει την ακύρωση της συνδρομής με τη δημιουργία «σαφούς και ευδιάκριτου» κουμπιού και να ενημερώνει πιο διαφανώς για τους όρους εγγραφής. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσει ανεξάρτητο επόπτη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Η εταιρεία σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις αλλαγές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το 2022, όταν ξεκίνησε η έρευνα της FTC, και η συμφωνία απλώς απαιτεί τη διατήρησή τους. Σύμφωνα με την FTC, η Amazon μεταξύ 2017 και 2022 απέρριπτε προτάσεις για πιο σαφείς διαδικασίες εγγραφής και ακύρωσης, υιοθετώντας τελικά βελτιώσεις μόνο υπό το βάρος της έρευνας.

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