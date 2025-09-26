«Άκυρο» Όρμπαν σε Τραμπ: Δεν εγκαταλείπουμε τη ρωσική ενέργεια, θα καταστραφούμε

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, απέρριψε το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη παύση των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Ως χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, η απόκλιση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αγωγών «θα κατέστρεφε την οικονομία της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Όρμπαν στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό την Παρασκευή, μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ.

Στην ίδια συζήτηση θίχθηκαν πολλά θέματα, μεταξύ αυτών η ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική Ευρώπη, όπως ανέφερε χθες το βράδυ σε βίντεο στο Facebook ο Ούγγρος ΥΠΕΞ.

Ο Τραμπ είχε σημειώσει, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ότι θα ζητούσε από τον Όρμπαν να περιορίσει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου. Ο Όρμπαν, σε δήλωσή του στα κρατικά μέσα, επέμεινε ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα ακολουθεί τα δικά της συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα και «δεν χρειάζεται να δεχθεί την καθοδήγηση της αμερικανικής κυβέρνησης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακοπή των ενεργειακών πόρων θα είχε άμεσο αντίκτυπο: «θα προκαλούσε πτώση της οικονομικής παραγωγής στην Ουγγαρία κατά 4%».

Για τη συνομιλία του με τον Τραμπ σχολίασε: «Δεν χρειάζεται να δεχτούμε ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου. Πρέπει απλώς να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τα συμφέροντά μας και να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ως φίλοι, και μετά ο καθένας κάνει ό,τι επιθυμεί».

Παρότι η Ουγγαρία είναι μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, η στρατηγική της κινείται σε λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη που δείχνει ο Όρμπαν προς τον Τραμπ και στις διατηρούμενες στενές σχέσεις με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι δηλώσεις της Παρασκευής (26/9) δείχνουν ότι ο Όρμπαν θα διατηρήσει τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πιθανή ρήξη με τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Τραμπ κάλεσε, επίσης, και την Τουρκία να περιορίσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.