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Κεραμέως: Το 13ωρο δεν θεσπίζεται, είναι κατ’ εξαίρεση και με αυξημένη αμοιβή
Εργασιακά
11:59 - 26 Σεπ 2025

Κεραμέως: Το 13ωρο δεν θεσπίζεται, είναι κατ’ εξαίρεση και με αυξημένη αμοιβή

Reporter.gr Newsroom
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Στην κριτική συνδικάτων και αντιπολίτευσης για το επίμαχο άρθρο του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που προβλέπει έως και 13 ώρες εργασίας ημερησίως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, απάντησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο ΕΡΤnewsRadio, η υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν θεσπίζεται 13ωρο», εξηγώντας ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις και μόνο με ρητή συμφωνία του εργαζομένου. «Είναι πολύ πιο ακριβό για έναν εργοδότη να κρατήσει υπερωριακά έναν εργαζόμενο από το να προσλάβει δεύτερο. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και σε περίπτωση άρνησης, η απόλυση θα θεωρηθεί καταχρηστική, με το βάρος της απόδειξης στον εργοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κεραμέως παρομοίασε τη συζήτηση γύρω από το “13ωρο” με την περσινή αντιπαράθεση για την εξαήμερη εργασία. Όπως είπε, «τότε υπήρχαν τίτλοι για εργασιακό μεσαίωνα, αλλά στην πράξη εφαρμόστηκε μόνο στο 0,1% των επιχειρήσεων, και μόνο σε εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας».

Ενίσχυση εργαζομένων και νέα μέτρα

Η Υπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στο άρθρο για το “13ωρο”, αγνοώντας τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Ανέφερε ενδεικτικά:

  • Τετραήμερη εργασία για εργαζόμενους γονείς.
  • Επέκταση επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων μητέρων.
  • Αυστηρότερο πλαίσιο για υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα.
  • Ψηφιακές διευκολύνσεις για προσλήψεις και ρυθμίσεις εργασιακών σχέσεων μέσω κινητού.

«Το νομοσχέδιο έχει 88 άρθρα, τα 87 από αυτά ενισχύουν τους εργαζόμενους», τόνισε.

Η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανάλογες ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης. «Η Ευρώπη θέτει το πλαίσιο: 11 ώρες ανάπαυσης την ημέρα και συγκεκριμένα όρια σε τετράμηνη βάση. Το 8ωρο παραμένει ως κανόνας», υπογράμμισε.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο δημογραφικό, τονίζοντας ότι «το πραγματικό στήριγμα» είναι ο επαναπατρισμός νέων Ελλήνων από το εξωτερικό. Όπως είπε, «σύμφωνα με τη Eurostat, 420.000 συμπατριώτες μας έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι σε αναπαραγωγική ηλικία, γεγονός που συμβάλλει καταλυτικά στην οικονομία αλλά και στη δημογραφική ενίσχυση της χώρας».

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