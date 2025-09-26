Αγάτσι (Ιράν): Απειλεί για ακύρωση της συμφωνίας με ΔΟΑΕ εάν επανέλθουν οι κυρώσεις

Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, να προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη θα ακυρώσει τη συμφωνία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) για επιθεωρήσεις στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις, εάν επανέλθουν οι κυρώσεις του ΟΗΕ.

Το πακέτο κυρώσεων αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε ισχύ τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9, μετά την κατηγορία Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία παραβίασε τη συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε αυτόν τον μήνα στην Αίγυπτο «ισχύει μόνο όσο δεν υπάρχει εχθρική ενέργεια εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας». Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημείωσε, «οι δεσμεύσεις της Τεχεράνης παύουν να υφίστανται».

Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να εξετάσει ψήφισμα της Ρωσίας και της Κίνας, το οποίο ζητεί αναβολή της ενεργοποίησης του μηχανισμού «snapback» για έξι μήνες. Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι η πρόταση δύσκολα θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη.

Ο μηχανισμός αυτός, που προβλέπεται από το ψήφισμα 2231 του ΟΗΕ, επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος της συμφωνίας του 2015 να επαναφέρει μονομερώς τις κυρώσεις. Η Τεχεράνη έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τη διαδικασία αυτή ως «πολιτικό εργαλείο» που ακυρώνει κάθε έννοια διαπραγμάτευσης.