Σάμερς: Παραιτείται από το Δ.Σ. της OpenAI μετά τη δημοσιοποίηση των email με τον Τζέρφρι Επστάιν

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λάρι Σάμερς, ανακοίνωσε την Τετάρτη 19/11 την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον διαβόητο Τζέφρι Επστάιν.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωσή του τη Δευτέρα ότι θα απομακρυνθεί από όλες τις δημόσιες δεσμεύσεις του, χωρίς ωστόσο να είναι αρχικά σαφές αν η θέση του στην OpenAI περιλαμβανόταν σε αυτή την απόφαση.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Σάμερς εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που είχε να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. «Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να την υπηρετήσω, ενθουσιασμένος για τις προοπτικές της εταιρείας και ανυπομονώ να παρακολουθώ την πρόοδό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η OpenAI εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σέβεται την απόφαση του Σάμερς, επισημαίνοντας τη σημαντική συνεισφορά του στο συμβούλιο. «Εκτιμούμε τις πολλές συνεισφορές του και την οπτική που έφερε στο Συμβούλιο», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξής της.