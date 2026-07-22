Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

Ο Γάλλος επαγγελματίας σκάουτερ μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ (Daniel Siad), ο οποίος για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν με νεαρές γυναίκες από τον χώρο του μόντελινγκ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, κοντά στο Παρίσι, τη Δευτέρα. Μάλιστα, το όνομά του εμφανίζεται πάνω από 2.000 φορές στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το CNN, η σορός του Σιάντ εντοπίστηκε στην κατοικία του στην Κολομπ (Colombes), προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ναντέρ, Μαρί-Σελίν Λοβρισζ (Marie-Céline Lawrysz).

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

«Δεν πίστευα ότι είχαν κακοποιηθεί»

Η δημοσιογράφος του CNN Κέιτι Πόλγκλεϊς είχε πάρει πρόσφατα συνέντευξη από τον Σιάντ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει πως δύο γυναίκες που είχε συστήσει στον Έπσταϊν – και οι οποίες δήλωσαν στο CNN ότι είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από εκείνον – είχαν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.

Ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα, πρόσωπα της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ των οποίων και ο Σιάντ, συνέχισαν να επιδιώκουν επαγγελματικές συνεργασίες μαζί του, να τον προσκαλούν σε εκδηλώσεις μόδας και να του επιτρέπουν να διατηρεί σχέσεις με τις εταιρείες τους.

Ο Σιάντ υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν τον είχε διαβεβαιώσει πως είχε «πληρώσει για τα εγκλήματά του» και ότι «κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ποτέ» με οποιαδήποτε γυναίκα του σύστηνε.

«Τον εμπιστεύτηκα και πίστεψα ότι ήταν επαγγελματίας. Δεν άκουσα ποτέ από κάποια γυναίκα που του σύστησα ότι είχε βιώσει κάποια αρνητική εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πίστευε ότι εργαζόταν για τη Victoria's Secret

Ο Σιάντ δήλωσε επίσης ότι θεωρούσε πως ο Έπσταϊν εργαζόταν ως υπεύθυνος επιλογής μοντέλων (casting director) για τη Victoria's Secret και το πρακτορείο μοντέλων MC2.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα μηνύματα που αποκάλυψαν οι αμερικανικές αρχές

Έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια στον Σιάντ.

Σε ένα από τα μηνύματα, ο Σιάντ έγραφε: «Χαριτωμένη Γαλλίδα στο Μαρακές... Μου είπε ότι θα χαρεί να σε γνωρίσει».

Σε άλλη περίπτωση, ο Σιάντ ανέφερε ότι ο Έπσταϊν του είχε ζητήσει να βρει προσωπική βοηθό.

Σε email του 2018 έγραφε ότι αναζητούσε μια «όμορφη νεαρή βοηθό» για λογαριασμό του.

Σε άλλο μήνυμα έστειλε φωτογραφία μιας γυναίκας, την οποία χαρακτήριζε «πολύ ευγενική» και με προοπτικές να γίνει μοντέλο ή βοηθός.

Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν λιτή: «Πολύ μεγάλη».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Σιάντ έστελνε επανειλημμένα στον Έπσταϊν φωτογραφίες νεαρών γυναικών που συναντούσε στα ταξίδια του, ορισμένες από τις οποίες πόζαραν προκλητικά.

Το όνομά του εμφανίζεται πάνω από 2.000 φορές στη δικογραφία

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, το όνομα του Ντανιέλ Σιάντ εμφανίζεται περισσότερες από 2.000 φορές στους φακέλους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με τη βιομηχανία της μόδας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ερευνών. Μάλιστα, φέτος ξεκίνησε στο Παρίσι ποινική έρευνα, η οποία εξετάζει και στοιχεία που αφορούν τον Σιάντ.

Παράλληλα, ο ίδιος αντιμετώπιζε και κατηγορίες σε βάρος του. Μοντέλο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε το 1990, όταν εργαζόταν στη Γαλλία. Ο Σιάντ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την καταγγελία.