«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία 

Με αφορμή τις επιλογές φύλου που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε την Τρίτη (1/9) επίθεση στην κυβέρνηση, διευρύνοντας την κριτική του σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, το δημογραφικό και τον ιδεολογικό προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για συνειδητές πολιτικές επιλογές και εκφράζει την άποψη ότι αυτές δεν αντανακλούν τις αρχές και τις αξίες της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σαμαρά στο Facebook:

«"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».