ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία
Πολιτική
15:11 - 01 Σεπ 2026

«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή τις επιλογές φύλου που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε την Τρίτη (1/9) επίθεση στην κυβέρνηση, διευρύνοντας την κριτική του σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, το δημογραφικό και τον ιδεολογικό προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για συνειδητές πολιτικές επιλογές και εκφράζει την άποψη ότι αυτές δεν αντανακλούν τις αρχές και τις αξίες της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σαμαρά στο Facebook:

«"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία
Οικονομία

Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων
Πολιτική

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη
Πολιτική

Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από το 2023» – Τι είπε για Τουρκία, καλώδιο και Σαμαρά
Πολιτική

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από το 2023» – Τι είπε για Τουρκία, καλώδιο και Σαμαρά

Φλωρίδης: Ο Σαμαράς πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ – «Άλογο που δεν τραβάει» ο Τσίπρας
Πολιτική

Φλωρίδης: Ο Σαμαράς πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ – «Άλογο που δεν τραβάει» ο Τσίπρας

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές
Πολιτική

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 16:35

Βιολάντα: Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης Κώστας Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη

Ειδήσεις
01/09/2026 - 16:30

Μήνυμα Πούτιν στη συνάντηση με Πεζεσκιάν: Μαζί απέναντι στη μονομερή πολιτική των ΗΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/09/2026 - 16:15

ΔΕΗ: Μειώνεται στα 11,5 λεπτά το μπλε τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι

Από θέσεως...
01/09/2026 - 16:13

Και αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ;

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 16:01

ΟΛΠ: Έμπρακτη στήριξη στο Δήμο Σαλαμίνας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πυρκαγιές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/09/2026 - 15:51

Η McLaren Racing στην Αθήνα: Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” ανεβάζει στροφές στις 3/10 στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 15:45

Συναγερμός στο Βρανδεμβούργο: Εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό κοντά σε λιγνιτικό εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης

Πολιτική
01/09/2026 - 15:40

Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Ειδήσεις
01/09/2026 - 15:20

Στάρμερ: Θα παραιτηθεί από βουλευτής του βρετανικού Κοινοβουλίου

Πολιτική
01/09/2026 - 15:14

Μητσοτάκης: Νέα πνοή στα σχολεία με €400 εκατ. – Έμφαση στην ειδική αγωγή

Πολιτική
01/09/2026 - 15:11

«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία 

Οικονομία
01/09/2026 - 14:59

Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία

Πολιτική
01/09/2026 - 14:46

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

Πολιτική
01/09/2026 - 14:35

Νέα Αριστερά: Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σουπερμάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:31

Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο

Πολιτική
01/09/2026 - 14:27

Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:24

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Πολιτική
01/09/2026 - 14:18

Τσουκαλάς: Περισσότερα για όλους και δικαιότερη κατανομή – Στόχος μας η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

Πολιτική
01/09/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: 3η Σεπτέμβρη - Ξεκίνημα Νίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 14:14

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με περίπτερο στη 90ή ΔΕΘ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/09/2026 - 14:12

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου

Νομίσματα
01/09/2026 - 14:08

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 14:07

90η ΔΕΘ: 169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για διαταραχές στην προσφορά

Πολιτική
01/09/2026 - 13:55

Νέα μήνυση για το Predator από στέλεχος της ΕΥΠ – Στο στόχαστρο τέσσερις καταδικασθέντες

Ναυτιλία
01/09/2026 - 13:48

Οι Έλληνες στους μεγάλους αγοραστές πλοίων – Ποιοι επενδύουν σε bulkers και tankers

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/09/2026 - 13:44

ΗΠΑ και Καναδάς οι μεγάλοι κερδισμένοι από την κατάρρευση των εξαγωγών LNG του Κατάρ

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:47

Πιο χαμηλά στον κοινοβουλευτικό κατήφορο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 13:28

Eurobank: Εκδίδει 6,56 εκατ. νέες μετοχές μέσω stock options – Αύξηση κεφαλαίου κατά €1,44 εκατ.

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:20

Προεκλογική περίοδος για μεγάλες αντοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ