Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε νέα βήματα για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη διάθεση των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να καθορίζει ποιες εταιρείες και οργανισμοί θα αποκτούν πρόσβαση στις τεχνολογίες αιχμής. Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNBC, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα η επιλογή των συνεργατών βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια των ίδιων των αμερικανικών εταιρειών AI.

Μέχρι πρότινος, εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI αποφάσιζαν αυτόνομα ποιοι οργανισμοί, κυβερνητικές υπηρεσίες και μεγάλοι επιχειρηματικοί πελάτες θα είχαν πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα τους. Η Anthropic, για παράδειγμα, είχε διαθέσει το προηγμένο μοντέλο κυβερνοασφάλειας Mythos μόνο σε περιορισμένο αριθμό συνεργατών μέσω του προγράμματος Project Glasswing, ενώ η OpenAI ακολούθησε αντίστοιχη πρακτική με το πρόγραμμα Daybreak.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση παρενέβη πρόσφατα μπλοκάροντας προσωρινά τη διάθεση των μοντέλων Claude Mythos 5 και Fable 5, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η πρόσβαση αποκαταστάθηκε έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με την Anthropic. Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει τα νέα της μοντέλα μόνο σε «έμπιστους συνεργάτες», ανταποκρινόμενη σε κυβερνητικά αιτήματα.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε ότι η κυβέρνηση εγκρίνει ή απορρίπτει τις κυκλοφορίες μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από ιδιωτικές εταιρείες. Όπως ανέφερε στο CNBC, κάθε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς είναι εθελοντική και οι αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των κυκλοφοριών εξακολουθούν να λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κορυφαία αμερικανικά εργαστήρια AI με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της τεχνολογίας, χωρίς να ανακόπτεται η καινοτομία.

Στο μεταξύ, ο ανταγωνισμός από την Κίνα εντείνεται. Η startup Moonshot AI παρουσίασε το νέο μοντέλο Kimi K3, το οποίο, σύμφωνα με ανεξάρτητα benchmarks, πλησιάζει τις επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών μοντέλων, ενώ σε ορισμένες δοκιμές φέρεται να τα ξεπερνά.

Ο επενδυτής Ντέιβιντ Σακς, ιδρυτής της Craft Ventures και πρώην επικεφαλής του Λευκού Οίκου για θέματα AI, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ανησυχητική», προειδοποιώντας ότι η υπερβολική γραφειοκρατία μπορεί να κοστίσει στις ΗΠΑ την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης βασίζονται στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο, με το οποίο καλούνται οι εταιρείες να παρέχουν οικειοθελώς στην κυβέρνηση πρόωρη πρόσβαση στα νέα μοντέλα τους για ελέγχους ασφαλείας. Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Gold Eagle», μια νέα πρωτοβουλία συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNBC, ο νέος μηχανισμός θα μπορούσε να δώσει στον Λευκό Οίκο καθοριστικό ρόλο στην έγκριση των εταιρειών που θα αποκτούν πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα AI πριν από την ευρεία διάθεσή τους. Εάν εφαρμοστεί, πρωτοβουλίες όπως το Project Glasswing της Anthropic και το Daybreak της OpenAI ενδέχεται να λειτουργούν πλέον μόνο με κυβερνητική έγκριση ως προς τους συνεργάτες που θα συμμετέχουν στις δοκιμές και στην αρχική διάθεση των μοντέλων.