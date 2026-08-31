Bloomberg: «Πιέσεις» από ΕΕ και ΝΑΤΟ σε Ελλάδα και Ισπανία για Patriot στην Ουκρανία

Πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία για την παραχώρηση πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία φέρεται να ασκούν χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των εντεινόμενων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, τα αιτήματα προς Αθήνα και Μαδρίτη διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αγορά πυραύλων από τη Νορβηγία και η μεταφορά τους στη συνέχεια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg, το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τις συναντήσεις των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο. Στις συζητήσεις της Τετάρτης αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Οι εκκλήσεις του Κιέβου για ενίσχυση της αεράμυνας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις εκκλήσεις προς τους συμμάχους της για την αποστολή επιπλέον συστημάτων και πυραύλων αεράμυνας, προειδοποιώντας ότι τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της αυξημένης έντασης των ρωσικών επιθέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εξασφάλιση περισσότερων πυραύλων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την προστασία σημαντικών υποδομών και πόλεων. Η ζήτηση για τους συγκεκριμένους πυραύλους έχει αυξηθεί περαιτέρω λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Ελλάδα και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις χώρες που διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Το Bloomberg σημειώνει, ωστόσο, ότι μέρος αυτών των αποθεμάτων πλησιάζει στο τέλος της προβλεπόμενης επιχειρησιακής διάρκειας ζωής τους. Το ενδιαφέρον των συμμάχων αφορά κυρίως πυραύλους τύπου PAC-2.

Η θέση της Αθήνας

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που απέστειλαν στρατιωτική βοήθεια και πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, έχει αντισταθεί στις πιέσεις για την αποστολή συστημάτων Patriot.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Αθήνα θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των δικών της αμυντικών αναγκών, δεδομένης και της μακροχρόνιας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η ισπανική πλευρά έχει ανακοινώσει από την πλευρά της ότι θα διαθέσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία εντός του 2026.

Το Bloomberg αναφέρει ότι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, απέφυγαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Δύσκολη η εξεύρεση νέων Patriot

Η προσπάθεια ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας προσκρούει, πάντως, σε σημαντικούς περιορισμούς ως προς τη διαθεσιμότητα πυραύλων. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, έχουν εκφράσει την άποψη ότι η αποστολή επιπλέον συστημάτων Patriot θα μπορούσε να επηρεάσει τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες.

Παράλληλα, τα αμερικανικά αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων εξαιτίας των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η παραγωγή νέων πυραύλων δεν μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες, καθώς απαιτείται σημαντικός χρόνος. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην παραγωγή του ευρωπαϊκού συστήματος αεράμυνας SAMP/T, με τους χρόνους αναμονής να παραμένουν αυξημένοι.

PURL και ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ

Παρά τους περιορισμούς, ορισμένα συστήματα αεράμυνας αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του προγράμματος PURL. Μέσω αυτού του μηχανισμού, χώρες του ΝΑΤΟ μπορούν να χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει η Ουκρανία μέρος του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει, προκειμένου να αγοράσει επιπλέον πυραύλους Patriot.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Η Γαλλία και η Ιταλία τάσσονται υπέρ της κατεύθυνσης των συγκεκριμένων πόρων προς το ευρωπαϊκό σύστημα SAMP/T, ενώ άλλες χώρες εκτιμούν ότι μια τέτοια επιλογή ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις για την Ουκρανία.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κληθούν να ψηφίσουν επί του ζητήματος την ερχόμενη Δευτέρα.

Η συζήτηση για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι σύμμαχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία κινείται προς περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, μετά και το αδιέξοδο στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας χερσαίας επίθεσης προς το Κίεβο.