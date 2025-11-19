Κλιμάκωση ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο – Στόχος η Χεσμπολάχ, λέει το Ισραήλ

Οι αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο εντάθηκαν σήμερα (Τετάρτη, 19/11), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Οι σημερινές επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο ενός μπαράζ σχεδόν καθημερινών επιθέσεων, που έχουν ως στόχο – σύμφωνα με το Ισραήλ – την αποτροπή της στρατιωτικής αναβίωσης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στην παραμεθόρια περιοχή.

Πιο αναλυτικά, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί μετά την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία πέρυσι. Η ομάδα λέει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για τον τερματισμό της στρατιωτικής της παρουσίας στην παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Ισραήλ και για την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού εκεί.

Την Τετάρτη (19/11), οι κάτοικοι έφυγαν αφού το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας κτίρια που σχεδίαζε να χτυπήσει σε τέσσερα χωριά στο νότο, λέγοντας ότι επιτίθεται σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ.

Οι επιθέσεις στα χωριά Ντέιρ Κίφα, Τσεχούρ, Ααϊνάτα και Ταΐρ Φιλσάι επέφεραν πυκνά σύννεφα καπνού στην ατμόσφαιρα.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ένα άτομο σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στο νότιο χωριό Αλ-Τίρι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ που εργαζόταν για να «αποκαταστήσει την ετοιμότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή».

Πάνω από 10 νεκροί εξαιτίας θανατηφόρου πλήγματος σε καταυλισμό προσφύγων

Την Τρίτη, το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα από τα πιο αιματηρά πλήγματα στον Λίβανο από τον πόλεμο του περασμένου έτους με τη Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας 13 άτομα σε ένα παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων κοντά στη νότια πόλη Σιδώνα, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε ένα συγκρότημα στο στρατόπεδο προσφύγων Άιν αλ-Χιλβέ, το οποίο χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς για να πραγματοποιεί επιθέσεις στο Ισραήλ. Η Χαμάς δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του Ισραήλ ήταν «καθαρή κατασκευή» και ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα στρατόπεδα προσφύγων.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι κανένα από τα μέλη της ομάδας δεν ήταν μεταξύ των νεκρών.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου έπρεπε να κατασχέσουν «όλα τα μη εξουσιοδοτημένα όπλα», ξεκινώντας από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι – τη ζώνη που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ισραήλ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι η συμφωνία ισχύει μόνο για την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και όχι για ολόκληρο τον Λίβανο.

Ο Λίβανος λέει ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία συνεχίζοντας να κατέχει θέσεις στο νότιο Λίβανο.