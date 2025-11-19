Reuters: Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, είπε σε συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, όπως δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Μία ενδεχόμενη αποχώρησή του θα σήμαινε την απώλεια ενός βασικού υποστηρικτή της Ουκρανίας στην κυβέρνηση Τραμπ κι ως εκ τούτου δεν θα ήταν κάτι που το Κίεβο θα υποδεχόταν με ικανοποίηση. Εξάλλου, τόσο για τους Ουκρανούς, όσο και για τους Ευρωπαίους, η παρουσία του Κέλογκ θεωρείται θετική, ειδικά από τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος δεν έχει σταθερή γραμμή και η ρητορική του Τραμπ συχνά είναι φιλικότερη προς τη Μόσχα.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ειδικός απεσταλμένος είναι ένας προσωρινός διορισμός, είναι αναγκαίο να λάβει εκ νέου την έγκριση της Γερουσίας, προκειμένου να παραμείνει στη θέση του για περισσότερο από ένα έτος. Αυτό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο, στην περίπτωση του Κέλογκ.

Σύμφωνα με έναν εκ των συνεργατών του Κέλογκ που μίλησε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, στο Reuters, ο Αμερικανός απεσταλμένος φέρεται να θεωρεί πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις στο Ουκρανικό οφείλονται στην τακτική της Μόσχας και όχι στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή πολλοί Αμερικανού εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου.

Μία δεύτερη πηγή που μίλησε στο Πρακτορείο και πάλι δίχως να κατονομαστεί, ανέφερε πως ο Κέλογκ είχε ούτως ή άλλως λάβει την απόφαση να μην παραμείνει επί μακρόν στην κυβέρνηση.

Οι «τριβές» μεταξύ Κέλογκ-Γουίτκοφ

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει πιο έντονα τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές από άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά καιρούς συγκρούστηκε με τον Ειδικό Απεσταλμένο για Ειρηνευτικές Αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει ορισμένα από τα αιτήματα του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και έχει υποστηρίξει μια μονόπλευρη ανταλλαγή εδαφών ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως μας υπενθυμίζει το Reuters, μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν ότι βοήθησε στην απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούσε ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο σε αντάλλαγμα για περιορισμένη άρση των κυρώσεων.

Σύμφωνα, πάντως, με τα όσα αναφέρει το Διεθνές Πρακτορείο, δεν έχει βρεθεί ακόμη αντικαταστάτης του Κέλογκ.