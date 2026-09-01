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Eurobank: Υπερκαλύφθηκε 2,8 φορές το πράσινο 7ετές ομόλογο των €600 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:42 - 01 Σεπ 2026

Eurobank: Υπερκαλύφθηκε 2,8 φορές το πράσινο 7ετές ομόλογο των €600 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε η έκδοση του 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου της Eurobank, καθώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές. Ο τίτλος προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην εξαετία, ενώ η Eurobank αναμένεται να αντλήσει συνολικά 600 εκατ. ευρώ, με το spread να διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης.  

Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση του ομολόγου είχε τοποθετηθεί στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε απόδοση περίπου 4,54%.

Ο νέος τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Eurobank για την κάλυψη και την ενίσχυση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ρόλο αναδόχων στην έκδοση έχουν οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Η Eurobank έχει ήδη παρουσία στην αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, έχοντας προχωρήσει το 2024 στην πρώτη αντίστοιχη έκδοση, ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Eurobank προχώρησε στην επικαιροποίηση του Green Bond Framework, διαμορφώνοντας το πλαίσιο βάσει του οποίου η τράπεζα μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Η επικαιροποίηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τις επόμενες κινήσεις της Eurobank στην αγορά πράσινου χρέους, με πρώτη τη σημερινή έκδοση.

Στο επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι κατηγορίες έργων που μπορούν να χρηματοδοτούνται, τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα παρακολουθείται η αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων. Πρόκειται για τη δεύτερη επικαιροποίηση του πλαισίου μετά την αρχική του έκδοση το 2021, ενώ ενσωματώνει και την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πράσινο ομόλογο των 850 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Eurobank το 2024.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο εντάσσονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές, πράσινα κτίρια και βιώσιμη διαχείριση νερού και λυμάτων.

Παράλληλα, το Green Bond Framework περιλαμβάνει σαφείς αποκλεισμούς για συγκεκριμένες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν όπλα, καπνό, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, ραδιενεργά υλικά, καθώς και ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Τέλος, η Eurobank έχει δεσμευτεί για ετήσια δημοσιοποίηση της κατανομής των κεφαλαίων, ενώ η διαδικασία προβλέπει επίσης εξωτερική αξιολόγηση και ανεξάρτητη επαλήθευση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των κεφαλαίων που αντλούνται μέσω των πράσινων εκδόσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 19:45
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