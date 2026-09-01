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Συμφωνία ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Γιατί το «φθηνό πετρέλαιο» του Τραμπ μπορεί να αργήσει χρόνια
Ειδήσεις
20:27 - 01 Σεπ 2026

Συμφωνία ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Γιατί το «φθηνό πετρέλαιο» του Τραμπ μπορεί να αργήσει χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα ως μία εξέλιξη που θα συνέβαλε στη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων και στην αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ που βρίσκονται σε πτώση. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς και της πετρελαϊκής βιομηχανίας δεν είναι εξίσου αισιόδοξοι.  

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, η εξόρυξη του βενεζουελάνικου πετρελαίου αναμένεται να είναι μια επικίνδυνη, επίπονη και δαπανηρή διαδικασία.

Αναλυτικότερα, η πρόσφατη «ιστορική», όπως τη χαρακτήρισε ο Τραμπ, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας παρέχει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 35% σε μια εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, η οποία εξασφαλίζει συμβάσεις για την εκμετάλλευση 17 πετρελαϊκών κοιτασμάτων με εκτιμώμενα αποθέματα περίπου 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών. Οι ΗΠΑ, από τη μεριά τους, θα διατηρούν το δικαίωμα αγοράς του εξορυσσόμενου πετρελαίου.

Παρ’ όλα αυτά, στελέχη και αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να αρχίσουν να εξάγονται από τη Βενεζουέλα σημαντικές πρόσθετες ποσότητες αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη «χλιαρή» αντίδραση των traders όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία, με τις τιμές του πετρελαίου όχι μόνον να μην υποχωρούν εντός του Σαββατοκύριακου, αλλά αντιθέτως να ενισχύονται.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν, δε, πως η μείωση στις τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ, με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, θα αργήσει περίπου μία διετία. Σε κάθε περίπτωση, απορρίπτουν ως ανεδαφικό το σενάριο να γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου.

Κανένα «κύμα» φτηνού πετρελαίου σύντομα

Έτσι, προειδοποιούν τους καταναλωτές να μην περιμένουν κανένα «κύμα» φτηνού πετρελαίου μέχρι οι πετρελαϊκές να καταφέρουν να εξορύξουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων στα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση οι ΗΠΑ μέσω αυτής της πρωτόγνωρης συμφωνίας.

«Όλοι όσοι πανηγυρίζουν για τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα πιστεύουν ότι την αγορά πρόκειται να κατακλύσει ένα κύμα φθηνού πετρελαίου και να ρίξει τις τιμές της βενζίνης. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό», έγραψε στο X η Τρέισι Σούχαρτ, οικονομολόγος της NinjaTrader.

«Η παραγωγή ποσότητας βαρελιών ικανής να επηρεάσει πραγματικά τις τιμές στις αντλίες των ΗΠΑ απέχει 5 έως 15 χρόνια», σημείωσε.

Αλλά και η εκτιμώμενη παραγωγή 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σε βάθος 25 ετών δεν συνιστά μια ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα σε μια παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά που παράγει περίπου 105 εκατομμύρια βαρέλια κάθε ημέρα.

Το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα αγοράζουν τουλάχιστον το 20% της συνολικής πετρελαϊκής παραγωγής του εταίρου τους στη Βενεζουέλα, σε «κόστος παραγωγής», με στόχο την αναπλήρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου, τα διαθέσιμα του οποίου έχουν μειωθεί σημαντικά επί των κυβερνήσεων Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, φτάνοντας μόλις τα 287 εκατ. βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες τόσο για τις οικονομικές επιπτώσεις όσο και για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η σημερινή παραγωγή της εταιρείας στη Βενεζουέλα περιορίζεται σε περίπου 200.000 βαρέλια ημερησίως. Ακόμη και εάν υλοποιηθεί η σχεδιαζόμενη αύξηση της παραγωγής, θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρωθεί το Στρατηγικό Απόθεμα με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, με βάση τους όρους της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Πιο βαρύ και πιο ακριβό

Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση. Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι σημαντικά βαρύτερο από το πετρέλαιο που βρίσκεται σήμερα αποθηκευμένο στις δεξαμενές του Στρατηγικού Αποθέματος και, ως εκ τούτου, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε επεξεργασία σε αμερικανικά διυλιστήρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η νέα συμφωνία δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Ειδικοί, ωστόσο, εκτιμούν ότι το κόστος εξόρυξης του πετρελαίου και η μεταφορά του στην αγορά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντική οικονομική έκθεση για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι το συγκεκριμένο σκέλος της συμφωνίας είναι ένα από εκείνα για τα οποία οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν μέχρι στιγμής δώσει ελάχιστες πληροφορίες.

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