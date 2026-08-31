Bally’s Intralot: Στα €184,8 εκατ. τα προσαρμοσμένο EBITDA το α' εξάμηνο

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2026 έσοδα ύψους 544,2 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) ανήλθε σε 184,8 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α’ εξαμήνου 2026

Έσοδα Ομίλου στα €544,2 εκατ. και Προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα €184,8 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%. Η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την περίοδο.

Η ενοποίηση της Bally’s International Interactive (‘BII’) προσέθεσε €377,6 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €132,8 εκατ. στο AEBITDA (35,2% περιθώριο AEBITDA).

Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το Β' τρίμηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται σε 11,6% σε σχέση με πέρυσι, από 10,5% κατά το Α' τρίμηνο, ενώ το NGR ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή πορεία των βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, είχε αντίκτυπο περίπου €34,0 εκατ. κατά το Β' τρίμηνο. Περίπου το 65% της φορολογικής επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.075,0 εκατ. και AEBITDA €399,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,2%.

Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε €287,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €192,3 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και αδιάθετο υπόλοιπο €95,0 εκατ. από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.618,9 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 4,05x, προσωρινά αυξημένο λόγω της καταβολής κεφαλαιουχικής δαπάνης ύψους €85,0 εκατ. για την άδεια εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

Τον Απρίλιο του 2026, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο, ο Όμιλος ανακοίνωσε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

Στις 5 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Bally's Intralot ανακοίνωσε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έγκριση των μετόχων πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση της evoke plc στις 17 Αυγούστου 2026, με το 99,63% των ψήφων να τάσσεται υπέρ της συναλλαγής. Επόμενο ορόσημο αποτελεί η Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην εξασφάλιση των υπόλοιπων απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Στις 27 Ιουλίου 2026, η Bally's Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές ύψους 261,8 εκατ. λιρών (ισοδύναμο με περίπου 306,0 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και προορίζεται για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και σκοπών κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των σχεδίων εξαγορών του Ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Η συμφωνία αυτή παρέχει στον Όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού του σχεδίου.

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2026 απέφερε στον Όμιλο Έσοδα ύψους €544,2 εκατ. και Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ., με περιθώριο 34,0%. Η online δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ιστορικό υψηλό επίπεδο στα καθαρά έσοδα τυχερών παιχνιδιών, με την ανάπτυξη σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται στο 11,6% σε σχέση με πέρυσι κατά το δεύτερο τρίμηνο από 10,5% κατά το πρώτο, ενώ το τρέχον τρίμηνο ο φόρος του online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 21% σε 40%. Απορροφήσαμε περίπου το 65% της αρνητικής επίπτωσης, ύψους €34,0 εκατ. στο τρίμηνο, μέσω αύξησης των εσόδων και βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους, ενώ τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέτρα έχουν ήδη εντοπιστεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Η Bally's International Interactive συνεισέφερε €377,6 εκατ. έσοδα με περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 35,2%, ικανότητα που αποτελεί τη βάση της προτεινόμενης συνένωσής μας με την evoke, την οποία οι μέτοχοί της ενέκριναν στις 17 Αυγούστου με ποσοστό 99,63% των ψήφων που δόθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Η δική μας Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η συναλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027».

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως των €362,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, στα €544,2 εκατ. Το iGaming και ο Αθλητικός Στοιχηματισμός είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών μας, αντιπροσωπεύοντας το 74,9% των συνολικών εσόδων. Ακολούθησαν τα Παιχνίδια Λοταρίας με ποσοστό 20,3%, ενώ τα VLTs συνεισέφεραν κατά 4,1%. Το Καζίνο και οι λοιπές δραστηριότητες αντιστοιχούσαν στο 0,7% των εσόδων του Ομίλου. Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων παραγόντων που επηρέασαν την επίδοση του κύκλου εργασιών στους κύριους επιχειρηματικούς τομείς:

B2C Τομέας: Τα έσοδα του B2C τομέα ανήλθαν σε €415,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2026, από €39,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, με τη Bally’s International Interactive να συνεισφέρει €377,1 εκατ. στα έσοδα του B2C τομέα. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από διψήφια αύξηση των εσόδων του online τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο (+11,1% σε σχέση με πέρυσι σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), καθώς και από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Ισπανία. Στις υφιστάμενες δραστηριότητες του B2C τομέα, τα έσοδα παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά στα €38,5 εκατ., έναντι €39,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, καθώς η Bilyoner συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, με τα ποσά στοιχηματισμού να αυξάνονται κατά 28,9% σε τοπικό νόμισμα, σημαντικά υψηλότερα από την αύξηση 20,4% της τουρκικής αγοράς διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος. Ωστόσο, η αναπροσαρμογή του ποσοστού αμοιβής στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, σε συνδυασμό με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 22,9% έναντι του ευρώ (σε μέσους όρους), επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα, τα οποία μειώθηκαν κατά 5,5% σε όρους Ευρώ και διαμορφώθηκαν σε €29,5 εκατ. Η Αργεντινή αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση αυτή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 7,6% σε €8,9 εκατ.

B2B Τομέας: Τα έσοδα του B2B τομέα διαμορφώθηκαν σε €128,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2026, μειωμένα κατά €13,9 εκατ. (ή -9,7%) σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Bally’s International Interactive, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του B2B τομέα ανήλθαν σε €128,1 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2026, έναντι €142,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 10,1% σε αναφερόμενη βάση και 6,5% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι Η.Π.Α. παρέμειναν η μεγαλύτερη αγορά του τομέα και αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα μείωσης, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11,7% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, λόγω της χαμηλότερης επίδοσης των δραστηριοτήτων του Lottery και των μειωμένων πωλήσεων εξοπλισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την οργανική ανάπτυξη στις υπόλοιπες υφιστάμενες δραστηριότητες του B2B τομέα.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €184,8 εκατ. κατά το A’ εξάμηνο του 2026, έναντι €60,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, με το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA να αυξάνεται σε 34,0%, από 33,1%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Bally’s International Interactive. Σε επίπεδο Bally’s International Interactive, η συνεισφορά στο Προσαρμοσμένο EBITDA ήταν €132,8 εκατ., με περιθώριο 35,2%. Εξαιρουμένης της Bally’s International Interactive, το Προσαρμοσμένο EBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων ανήλθε σε €52,0 εκατ., έναντι €60,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, επηρεαζόμενο κυρίως από τη χαμηλότερη δραστηριότητα του B2B τομέα στις Η.Π.Α., καθώς και στην αναπροσαρμογή του ποσοστού αμοιβής της Bilyoner στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

Σε σχέση με πέρυσι, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA επί των εσόδων σημείωσε αύξηση κατά 0,9pps, από 33,1% το Α’ εξάμηνο του 2025 σε 34,0% κατά την τρέχουσα περίοδο.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Τριμήνου

Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,0% σε τριμηνιαία βάση, στα €276,1 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2026, από €268,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση €8,0 εκατ. Η ανάπτυξη προήλθε από τη διεθνή διαδικτυακή δραστηριότητα, όπου τα έσοδα του online τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και αυξήθηκαν κατά 5,3%, ή €9,0 εκατ. (αύξηση κατά 11,6% σε σχέση με πέρυσι), ενώ τα έσοδα του online τομέα στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 9,7%, ή €1,1 εκατ., οδηγώντας σε συνολική αύξηση των εσόδων της BII κατά 5,4%, στα €193,8 εκατ. Ο τομέας B2B lottery διατήρησε την ανθεκτικότητά του, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 2,7% ή €1,7 εκατ. Οι θετικές αυτές επιδόσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα ασθενέστερο τρίμηνο για τη Bilyoner, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 21,8%, ή €3,6 εκατ., διαμορφώνοντας τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Intralot χαμηλότερα κατά 2,3%, στα €82,3 εκατ.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €84,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2026, έναντι €100,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 30,6% έναντι 37,4%. Η μεταβολή αυτή αντανακλά την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026, και είχε επίπτωση περίπου €34,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι ενέργειες της διοίκησης και η ισχυρή βασική επιχειρηματική δραστηριότητα απορρόφησαν σχεδόν το 65% της εν λόγω επίπτωσης, με την αύξηση των εσόδων να συνεισφέρει €10,1 εκατ. και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και τις σχετικές προσαρμογές να αποφέρουν επιπλέον €11,3 εκατ.

EBT και NIATMI

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €-7,2 εκατ. έναντι των €9,8 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, καθώς η αύξηση του EBITDA σε σχέση με πέρυσι απορροφήθηκε κυρίως από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά και λοιπά σχετικά έξοδα, τις αυξημένες αποσβέσεις, καθώς και τα υψηλότερα έξοδα συναλλαγών. Το NIATMI κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα €-14,3 εκατ., σε σύγκριση με τα €-0,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ταμειακές Ροές και Καθαρός Δανεισμός

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €133,5 εκατ., έναντι €64,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά €69,1 εκατ., κυρίως λόγω της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας. Η θετική αυτή επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ύψους €22,5 εκατ., καθώς και από τους υψηλότερους καταβληθέντες φόρους ύψους €15,2 εκατ., που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενοποίηση της Bally’s International Interactive.

Οι Καθαρές Επενδύσεις παγίων στοιχείων (Net Capex) κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €117,4 εκατ., έναντι €14,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή €85,0 εκατ. για την ανανέωση της άδειας στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της νέας 15ετούς σύμβασης, καθώς και στην ενοποίηση της Bally’s International Interactive και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με τις ανανεώσεις συμβάσεων στις Η.Π.Α.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός στις 30 Ιουνίου του 2026, διαμορφώθηκε σε €1.618,9 εκατ., έναντι €1.493,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης 2025. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή €85,0 εκατ. που σχετίζεται με την πληρωμή της άδειας στην Αυστραλία σχετικά με τη νέα 15ετή σύμβαση, σε €20,5 εκατ. που αφορούν λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες, σε καθαρές πληρωμές τόκων ύψους €67,5 εκατ., σε συναλλαγές ιδίων μετοχών ύψους €20,8 εκατ., καθώς και σε έξοδα συναλλαγών και δαπανών έκδοσης ομολογιακών δανείων ύψους €14,5 εκατ. Οι εκροές αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών5 ύψους €89,0 εκατ. Λοιπές κινήσεις που επηρέασαν το δανεισμό περιλάμβαναν κυρίως την αρνητική επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές επί του χρέους που αποτιμάται σε στερλίνες (GBP).