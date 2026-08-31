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ΗΠΑ – Ρωσία: Συνάντηση Μπέσεντ – Σιλουάνοφ στη G20 με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:45 - 31 Αυγ 2026

ΗΠΑ – Ρωσία: Συνάντηση Μπέσεντ – Σιλουάνοφ στη G20 με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ είχε ο Αμερικανός ομόλογός του, Σκοτ Μπέσεντ, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, σε μια σπάνια επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν ζητήματα διμερούς χρηματοοικονομικής συνεργασίας, καθώς και θέματα που αφορούν τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

Η παρουσία του Σιλουάνοφ στη σύνοδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 που ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών συμμετέχει διά ζώσης σε συνεδρίαση της G20.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Μόσχας

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας να εξακολουθούν να επιβαρύνουν το διμερές κλίμα.

Ο Σιλουάνοφ βρίσκεται στο Άσβιλ για τις εργασίες της G20, όπου συμμετέχουν υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες. Η παρουσία του Ρώσου υπουργού έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι ομόλογοί του επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τον Ρώσο υπουργό.

«Το γεγονός και μόνο ότι ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών συμμετέχει ξανά, έπειτα από τέσσερις συναντήσεις της G20 χωρίς τη Ρωσία, δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια εξομάλυνσης και γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κλίνγκμπαϊλ χαρακτήρισε επίσης ενοχλητική την πρόσκληση προς τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών, σημειώνοντας ότι θα ανέμενε από την αμερικανική πλευρά να είχε καταστήσει σαφές πως ο Σιλουάνοφ δεν αντιμετωπίζεται ως ένας «κανονικός επισκέπτης».

Μέχρι στιγμής, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν έχει σχολιάσει τη συνάντηση.

Η οικονομική διάσταση και οι κυρώσεις

Ο Αντόν Σιλουάνοφ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της Ρωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα αύξησε σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες και παράλληλα επιχείρησε να περιορίσει τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων στη ρωσική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Σκοτ Μπέσεντ έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της αμερικανικής πολιτικής κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαφή των δύο υπουργών.

Μια πιθανή ευρύτερη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας θα μπορούσε να επηρεάσει ζητήματα όπως οι κυρώσεις, οι χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί και η τύχη των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στη Δύση.

Συζήτηση και για το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Στη συνάντηση τέθηκε, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, και το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει την προώθηση του πλαισίου που έχει διαμορφώσει για τον τερματισμό της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

Μόσχα και Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, με κρίσιμα ζητήματα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και τη μελλοντική διευθέτηση της σύγκρουσης να παραμένουν ανοιχτά.

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