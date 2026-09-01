Κακάο: Ράλι άνω του 70% στις τιμές – Τι απειλεί τη νέα σοδειά

Η παγκόσμια αγορά κακάο βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με έντονη αβεβαιότητα, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η εξάπλωση ασθενειών απειλούν τη νέα παραγωγική περίοδο στη Δυτική Αφρική. Την ίδια ώρα, οι τιμές έχουν ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 70% από τις αρχές Ιουνίου, με το ενδιαφέρον της αγοράς να επικεντρώνεται στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, οι οποίες παράγουν από κοινού περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας ποσότητας κακάο.

Η νέα συγκομιδή αναμένεται να αποδώσει μικρότερο αριθμό λοβών με καρπούς, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις περιόρισαν την ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια των απαραίτητων φυτοφαρμάκων, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση ασθενειών που μαυρίζουν τους καρπούς και προκαλούν τη σήψη τους.

«Ο αριθμός των λοβών μέχρι στιγμής είναι χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι», δήλωσε ο 44χρονος από το χωριό Τσενσιντάχο, κοντά στα σύνορα με την Ακτή Ελεφαντοστού. «Δεν αισθάνομαι την ίδια σιγουριά για τη νέα σεζόν».

Βροχές, ασθένειες και Ελ Νίνιο απειλούν τη νέα σεζόν

Η κατάσταση που περιγράφει ο Έσα αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική, καθώς η περιοχή εισέρχεται αυτόν τον μήνα στη νέα περίοδο παραγωγής κακάο.

Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις, η εξάπλωση ασθενειών και η περιορισμένη διαθεσιμότητα χημικών προϊόντων αποτελούν ήδη σοβαρά προβλήματα για τους καλλιεργητές. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επιδεινωθούν περαιτέρω από ένα ασυνήθιστα ισχυρό Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο συνδέεται με την ενίσχυση των ξηρών ανέμων Χαρματάν, οι οποίοι πλήττουν την περιοχή περίπου από τον Νοέμβριο, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας απότομης αλλαγής από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις σε συνθήκες ξηρασίας.

Οι χαμηλές σοδειές των προηγούμενων ετών είχαν οδηγήσει σε τρία συνεχόμενα ελλείμματα προσφοράς, με αποτέλεσμα τα futures του κακάο στη Νέα Υόρκη να εκτοξευθούν σε ιστορικά υψηλά στα τέλη του 2024.

Στη συνέχεια, όμως, οι τιμές υποχώρησαν απότομα, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις αγορές τους. Η ζήτηση εξακολουθεί να παρουσιάζει μεταβλητότητα, ενώ αρκετές σοκολατοβιομηχανίες προχώρησαν σε αλλαγές στις συνταγές τους όταν το ράλι των τιμών βρισκόταν στο αποκορύφωμά του.

Ράλι άνω του 70% από τις αρχές Ιουνίου

Τα futures του κακάο έχουν αρχίσει εκ νέου να κινούνται ανοδικά, καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της παραγωγής στη Δυτική Αφρική περιορίζει τις εκτιμήσεις για το παγκόσμιο πλεόνασμα της νέας περιόδου.

Από τις αρχές Ιουνίου, οι τιμές έχουν ενισχυθεί πάνω από 70%, όταν επιβεβαιώθηκε το Ελ Νίνιο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού, που αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό κακάο παγκοσμίως, ενδέχεται να καταγράψει μείωση της παραγωγής κατά περίπου ένα πέμπτο, στους 1,75 εκατ. τόνους, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ πέντε traders και αναλυτών που παρακολουθούν την εξέλιξη των λοβών στα τέλη Αυγούστου.

Στη Γκάνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 13% στη σεζόν που ξεκινά αργότερα μέσα στον μήνα.

Οι δύο χώρες παράγουν συνολικά πάνω από το 50% του παγκόσμιου κακάο, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στις καλλιέργειές τους καθοριστικές για τη διεθνή αγορά.

Στο Καμερούν, οι αγρότες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των καλλιεργειών από παράσιτα και ασθένειες. Στη Νιγηρία, την κατάσταση επιδεινώνουν επιπλέον οι πλημμύρες.

Περιορίζεται το αναμενόμενο παγκόσμιο πλεόνασμα

Η χαμηλότερη παραγωγή σε Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα αναμένεται να περιορίσει το παγκόσμιο πλεόνασμα κακάο σε περίπου 25.000 τόνους για την περίοδο 2026-2027, ποσότητα χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Προς τα κάτω έχουν αναθεωρηθεί και οι προβλέψεις των StoneX και Hedgepoint Global Markets.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αφήνει εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση που εμφανιστούν νέα προβλήματα στις καλλιέργειες κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου τουλάχιστον από πλευράς καιρού περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, επειδή όλα είναι πιθανά», δήλωσε ο Όραν Βαν Ντορτ, αναλυτής της Rabobank στην Ουτρέχτη.

Στη νοτιοδυτική Γκάνα, όπου βρίσκεται η φυτεία του Έσα, οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες και συννεφιά, διακοπτόμενες βροχοπτώσεις και περιορισμένη ηλιοφάνεια. Πρόκειται για συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της νόσου των μαύρων λοβών.

Ακόμη και στις καλλιέργειες όπου ο αριθμός των λοβών φαίνεται αρχικά ικανοποιητικός, οι καρποί συχνά παραμένουν ιδιαίτερα μικροί.

Πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι στη Νιγηρία

Στη Νιγηρία, η παραγωγή κακάο εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 2,4%, στους 288.000 τόνους, σύμφωνα με τον Μουφουτάου Αμπολαρίνουα, πρόεδρο της Ένωσης Κακάο της Νιγηρίας.

Ο Ενίγκε Τίκου, παραγωγός από την περιοχή κοντά στο Ικόμ, στη νοτιοανατολική Νιγηρία, περιέγραψε μια περίοδο κατά την οποία μήνες ξηρασίας ακολουθήθηκαν από πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους. Τα ακραία φαινόμενα προκάλεσαν την αποκόλληση αναπτυσσόμενων λοβών και την πτώση πολλών κακαόδεντρων.

«Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα που να προμηνύει καλή συγκομιδή την επόμενη περίοδο», δήλωσε.

Το Καμερούν εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την παραγωγή του περίπου στα περυσινά επίπεδα, σύμφωνα με την τοπική ρυθμιστική αρχή. Ωστόσο, καλλιεργητές στις βασικές περιοχές παραγωγής κάνουν λόγο για περισσότερα περιστατικά black pod, προσβολές από capsids και άλλες εντομολογικές απειλές.

Παράλληλα, η άνοδος του κόστους για φυτοφάρμακα και άλλα χημικά προϊόντα έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κυκλοφορία απομιμητικών και λιγότερο αποτελεσματικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τη Σερά Νάνγκε Σούντζο, ιδιοκτήτρια φυτείας έκτασης 25 εκταρίων στην περιοχή Τζερουσαλέμ, περίπου 220 χιλιόμετρα βόρεια της Γιαουντέ.

Τα αποθέματα αποτελούν «μαξιλάρι» για την αγορά

Παρά τις ανησυχίες για τη νέα σοδειά, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η προηγούμενη κάμψη της ζήτησης, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της παραγωγής που είχε προηγηθεί, έχει οδηγήσει στη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στη νέα παραγωγική περίοδο.

«Αυτό αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο μαξιλάρι απέναντι σε πιθανά προβλήματα το 2026-2027», δήλωσε ο Τζόναθαν Πάρκμαν, επικεφαλής αγροτικών πωλήσεων στη Marex Group.

Η εξέλιξη της παραγωγής στην Ακτή Ελεφαντοστού παραμένει, ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας για την πορεία της αγοράς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την κύρια συγκομιδή μεταξύ 1,55 και 1,6 εκατ. τόνων, ποσότητες που παρουσιάζουν μικρή μόνο απόκλιση από τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Πιο σαφής εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί τον Νοέμβριο, όταν η κύρια συγκομιδή —η μεγαλύτερη από τις δύο ετήσιες— θα έχει πλέον εισέλθει σε πλήρη εξέλιξη.

Σε περίπτωση που το Ελ Νίνιο ενισχύσει πράγματι τους ανέμους Χαρματάν, οι τελευταίες εβδομάδες της συγκομιδής θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες πιέσεις.

Οι βροχές δίνουν και λόγους αισιοδοξίας

Παρότι οι έντονες βροχοπτώσεις ενισχύουν τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών σε ορισμένες περιοχές, ταυτόχρονα δημιουργούν και θετικές προοπτικές για τους παραγωγούς.

«Το έδαφος είναι αυτή τη στιγμή πολύ υγρό, κάτι που είναι ιδανικό για την εφαρμογή λιπάσματος στη βάση των δέντρων», δήλωσε ο Ζαν Κιν, 68χρονος παραγωγός στη δυτική Ακτή Ελεφαντοστού. «Παραμένω αισιόδοξος», προσέθεσε.