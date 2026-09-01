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Ευρωαγορές: Χαμηλές πτήσεις για τον Stoxx 600 – Πιέσεις από πληθωρισμό και ομόλογα
Χρηματιστήρια
19:59 - 01 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Χαμηλές πτήσεις για τον Stoxx 600 – Πιέσεις από πληθωρισμό και ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
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Με πτώση ολοκλήρωσαν την Τρίτη τη συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η εκ νέου άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, επανέφερε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων. Οι επενδυτές αύξησαν τις τοποθετήσεις τους υπέρ του σεναρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ήδη από την επόμενη εβδομάδα.  

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,6%, στις 647,08 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο κλείσιμό του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημείωσε απώλειες 1,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με πτώση 0,4%. Στο Λονδίνο, όπου οι συναλλαγές ξεκίνησαν και πάλι μετά την αργία της Δευτέρας, ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,3%.

Πληθωρισμός και ομόλογα εντείνουν τις πιέσεις

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ξεπέρασε το 3% τον Αύγουστο, με την άνοδο να αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, με τους traders να προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές sell-off στην αγορά ομολόγων επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου κινήθηκε ενδοσυνεδριακά σε υψηλό 15 ετών, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Πρόσθετη πίεση στις αγορές άσκησε η άνοδος των τιμών ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Το Brent κινήθηκε πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που, ωστόσο, ευνόησε τις ενεργειακές μετοχές, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 1,8%.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται παράλληλα από τις εκτιμήσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική σε διεθνές επίπεδο, μετά τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τη νέα άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ισχυρή άνοδος για τη Novartis

Στο ταμπλό, η Novartis σημείωσε άλμα 6,3%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από δύο κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου για το φάρμακο remibrutinib, το οποίο αφορά τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Η Reckitt Benckiser ενισχύθηκε κατά 4,4%, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου υπέρ της μονάδας Mead Johnson σε υπόθεση που σχετιζόταν με βρεφικό γάλα.

Στον αντίποδα, η Partners Group κατέγραψε απώλειες 7,3%, μετά την ανακοίνωση της ελβετικής εταιρείας private equity ότι ο CEO της αποχωρεί, ενώ παράλληλα προειδοποίησε πως τα έσοδα που συνδέονται με τις επιδόσεις της θα διαμορφωθούν χαμηλότερα από τις προηγούμενες προσδοκίες.

Ο STOXX 600 είχε ανέλθει σε ιστορικό υψηλό στις αρχές Αυγούστου, καθώς η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Έκτοτε, ωστόσο, ο δείκτης έχει υποχωρήσει περίπου 2%.

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