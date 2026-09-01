Νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους γύρω από το Ορμούζ

Νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων πραγματοποιήθηκαν γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να κάνει λόγο για «περιορισμένη και ακριβή επιχείρηση» κατά δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν τις επιθέσεις στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση ακολούθησε πρόσφατες απόπειρες των Φρουρών της Επανάστασης να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, καθώς και σε Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, εκρήξεις σημειώθηκαν στις ιρανικές πόλεις-λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, αλλά και στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

{https://x.com/CENTCOM/status/2094826294466810366}

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς. Όπως ανέφερε, περισσότερες από πέντε εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Μασάν, στο νησί Κεσμ, ενώ ακόμη τέσσερις ακούστηκαν από την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, επίσης στην Κεσμ.

Ο αναπληρωτής αξιωματούχος της επαρχίας Χορμοζγκάν, αρμόδιος για πολιτικά, θέματα ασφάλειας και κοινωνικές υποθέσεις, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή άλλα περιστατικά. Στην επαρχία Χορμοζγκάν βρίσκεται και το Μπαντάρ Αμπάς.

Νέα πλήγματα στο νοτιοανατολικό Ιράν

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν και στο νοτιοανατολικό Ιράν, στις περιοχές Κοναράκ και Τσαμπαχάρ.

Ο στρατηγός Αλί Χαλίλ Αμπαντί, αναπληρωτής κυβερνήτης αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν, επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι συνολικά τέσσερα βλήματα έπληξαν τις δύο περιοχές.

«Οι έρευνες των ειδικών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθούν οι λεπτομέρειες του περιστατικού, οι πιθανές ζημιές και περαιτέρω στοιχεία», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι, εάν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «πιο αποφασιστική».

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει αργά το βράδυ της Κυριακής πυραύλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι συγκεκριμένες δυνάμεις προετοιμάζονταν να τοποθετήσουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι από τα αμερικανικά πλήγματα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Το Ιράν εκτόξευσε επίσης αρκετούς πυραύλους και ένα drone προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Προειδοποιήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση με την οποία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή «να βρίσκονται σε επαγρύπνηση λόγω της σύνθετης κατάστασης έντασης, η οποία ενέχει τον κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης».

Η πρεσβεία προειδοποίησε ακόμη ότι οι Αμερικανοί που βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ανάλογες προειδοποιήσεις ασφαλείας προς Αμερικανούς πολίτες εξέδωσαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ιορδανία, το Ομάν, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Η νέα έξαρση των εχθροπραξιών σημειώνεται μετά τη μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής τον περασμένο μήνα προς την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν μέσω κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει λόγο για μια «οικονομική D-Day» απέναντι σε μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν πέντε δεκαετίες αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι ήταν θέμα χρόνου να επιλεγεί ο κατάλληλος οικονομικός στόχος, ώστε η πίεση να φέρει την Τεχεράνη στα όριά της.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα προηγμένων όπλων μειώνονται, ενώ η πολεμική σύγκρουση εξακολουθεί να είναι αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική ευαλωτότητα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.