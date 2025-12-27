ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ για Ζελένσκι: Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω
Ειδήσεις
10:58 - 27 Δεκ 2025

Τραμπ για Ζελένσκι: Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) σύμφωνα με το Politico ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το σχέδιο των 20 σημείων για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.  

Σημείωσε, πάντως, ότι περιμένει πως η σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στη Φλόριντα – για την οποία ο Βολοντίμιρ Ζαλένσκι φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος – θα είναι παραγωγική, ενώ ανέφερε ότι «σύντομα» θα μιλήσει και με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Χθες είχαν προηγηθεί και δηλώσεις από το Κρεμλίνο, οι οποίες «ψαλίδισαν» τις ουκρανικές προσδοκίες, με τη Μόσχα να αναφέρει πως το σχέδιο είναι «ριζικά διαφορετικό» από το αρχικό, κατηγορώντας την Ουκρανία πως θέλει να «τορπιλίσει» τις συνομιλίες.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η Μόσχα έχει μιλήσει για «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες, ενώ δεν είχε σχολιάσει την προσφορά του Ζελένσκι να αποσύρει στρατεύματα από το ανατολικό Ντονμπάς, εάν και η Ρωσία αποσυρθεί.

Πάντως, ο Ζελένσκι, από τη μεριά του, έχει αφήσει περιθώριο για συζητήσεις και επί του εδαφικού – που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» – στη σημερινή συνάντηση στη Φλόριντα.

Το σχέδιο είναι «κατά 90% έτοιμο»

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, την Κυριακή.

Η συνάντηση, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα επικεντρωθεί σε ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

«Η συνάντηση έχει ως στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων είναι «κατά 90% έτοιμο».

«Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα πάντα στο 100%», πρόσθεσε.

Δημοψήφισμα, αν δεν πείσει τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι δήλωσε πάντως στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να αλλάξει γνώμη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Εάν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, πρόσθεσε, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των «20 σημείων» της Ουάσινγκτον.

Ως προϋπόθεση όμως είναι η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτήν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα.

Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα είχαν το απόγευμα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους εταίρους και τους συμμάχους τους για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί
Ειδήσεις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε
Ειδήσεις

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35
Ειδήσεις

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ