Τραμπ για Ζελένσκι: Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) σύμφωνα με το Politico ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το σχέδιο των 20 σημείων για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σημείωσε, πάντως, ότι περιμένει πως η σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στη Φλόριντα – για την οποία ο Βολοντίμιρ Ζαλένσκι φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος – θα είναι παραγωγική, ενώ ανέφερε ότι «σύντομα» θα μιλήσει και με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Χθες είχαν προηγηθεί και δηλώσεις από το Κρεμλίνο, οι οποίες «ψαλίδισαν» τις ουκρανικές προσδοκίες, με τη Μόσχα να αναφέρει πως το σχέδιο είναι «ριζικά διαφορετικό» από το αρχικό, κατηγορώντας την Ουκρανία πως θέλει να «τορπιλίσει» τις συνομιλίες.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η Μόσχα έχει μιλήσει για «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες, ενώ δεν είχε σχολιάσει την προσφορά του Ζελένσκι να αποσύρει στρατεύματα από το ανατολικό Ντονμπάς, εάν και η Ρωσία αποσυρθεί.

Πάντως, ο Ζελένσκι, από τη μεριά του, έχει αφήσει περιθώριο για συζητήσεις και επί του εδαφικού – που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» – στη σημερινή συνάντηση στη Φλόριντα.

Το σχέδιο είναι «κατά 90% έτοιμο»

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, την Κυριακή.

Η συνάντηση, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα επικεντρωθεί σε ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

«Η συνάντηση έχει ως στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων είναι «κατά 90% έτοιμο».

«Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα πάντα στο 100%», πρόσθεσε.

Δημοψήφισμα, αν δεν πείσει τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι δήλωσε πάντως στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να αλλάξει γνώμη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Εάν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, πρόσθεσε, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των «20 σημείων» της Ουάσινγκτον.

Ως προϋπόθεση όμως είναι η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτήν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα.

Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα είχαν το απόγευμα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους εταίρους και τους συμμάχους τους για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.