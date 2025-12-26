Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ υπό τον όρο εκεχειρίας 60 ημερών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή (26/12) ότι ελπίζει να καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη συνάντησή τους που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο αυτό σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών. Όπως τόνισε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες, ωστόσο το σχέδιο Τραμπ εξακολουθεί να προβλέπει επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολική χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθεί να βελτιώσει αυτούς τους όρους και υπογράμμισε ότι, αν δεν επιτευχθεί μια «ισχυρή» θέση στο εδαφικό, θα χρειαστεί την έγκριση του ουκρανικού λαού.

Από αμερικανικής πλευράς, θεωρείται σημαντικό βήμα το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν αποκλείει πλέον εδαφικές παραχωρήσεις και εμφανίζεται ανοιχτός στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ωστόσο, όπως επισήμανε και ο ίδιος, μια τέτοια διαδικασία ενέχει σοβαρές πολιτικές, οργανωτικές και κυρίως ζητήματα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι μια δίμηνη κατάπαυση του πυρός αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη εκεχειρίας σε περίπτωση δημοψηφίσματος, αλλά πιέζουν για μικρότερη διάρκειά της.

Αμφιβολίες για την ετοιμότητα της Ρωσίας για ειρήνη

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι δεν είναι ακόμη βέβαιος αν η Ρωσία είναι έτοιμη να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ. «Έχω κάποιες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θέλω να πιστεύω μόνο τα λόγια των ηγετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα περισσότερα σημεία των διμερών συμφωνιών ΗΠΑ–Ουκρανίας έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και αποτυπωθεί σε πέντε έγγραφα, με την πιθανότητα να προστεθεί και έκτο. Στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε ότι υπάρχει ουσιαστική συμφωνία, αν και απομένουν ορισμένες «τεχνικές λεπτομέρειες».

Ένα από τα ανοιχτά θέματα είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ προτείνουν μια συμφωνία 15 ετών με δυνατότητα ανανέωσης, όμως ο Ζελένσκι θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο και χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» το ενδεχόμενο να συμφωνήσει ο Τραμπ σε αυτό. Όπως είπε, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα τεθούν προς κύρωση τόσο στο αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Οι προκλήσεις ενός δημοψηφίσματος

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αν η τελική συμφωνία περιλαμβάνει «εξαιρετικά δύσκολες» αποφάσεις στο εδαφικό, τότε το πιο δημοκρατικό βήμα θα ήταν να τεθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων στην κρίση του λαού. Παρομοίασε τη διαδικασία με το δημοψήφισμα για το Brexit, αλλά με πολύ πιο πιεστικό χρονοδιάγραμμα και σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η διεξαγωγή μιας τέτοιας καμπάνιας εν μέσω ρωσικών επιθέσεων θα ήταν καταστροφική. «Όσο κι αν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομικά οφέλη, ο κόσμος θα βλέπει τους πυραύλους», είπε, επιμένοντας στην ανάγκη μιας πραγματικής και σταθερής εκεχειρίας. Αν οι πολίτες δεν μπορέσουν να προσέλθουν στις κάλπες λόγω φόβων για την ασφάλειά τους, το αποτέλεσμα θα κινδυνεύσει να θεωρηθεί μη νομιμοποιημένο.

Τέλος, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι στόχος της συνάντησής του με τον Τραμπ είναι να αξιοποιηθεί όλη η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για να τεθεί ένα σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αντοχή του ουκρανικού λαού, ο οποίος, ακόμη και εν μέσω πολέμου, βρίσκει στιγμές να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, με τους στρατιώτες στο μέτωπο να υπερασπίζονται τη χώρα τους και ταυτόχρονα να κρατούν ζωντανό το πνεύμα της ελπίδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8ck1m6tduh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}