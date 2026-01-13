Νότια Κορέα: Εισαγγελική πρόταση για θανατική ποινή στον πρώην πρόεδρο Γιουν

Την επιβολή της θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, ζήτησαν εισαγγελείς της χώρας, κρίνοντάς τον ένοχο για το αδίκημα της εξέγερσης, σε σχέση με την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024. Την πληροφορία μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Σύμφωνα με τους ειδικούς εισαγγελείς, ο Γιουν θεωρείται «ο αρχηγός της εξέγερσης», καθώς φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενέργειας που συγκλόνισε τη χώρα. Η αιφνιδιαστική κήρυξη στρατιωτικού νόμου ανακοινώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2024, μέσω διαγγέλματος του ίδιου, στο οποίο ανέφερε ότι στόχος του ήταν η εξάλειψη «αναίσχυντων, αντικρατικών και φιλικά προσκείμενων στη Βόρεια Κορέα δυνάμεων».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις. Βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης αντιτάχθηκαν στην απόφαση, με αποτέλεσμα το κοινοβούλιο να προχωρήσει στην αναστολή των προεδρικών καθηκόντων του Γιουν. Ακολούθησε η σύλληψή του, γεγονός πρωτοφανές για εν ενεργεία πρόεδρο στη Νότια Κορέα, καθώς και η κράτησή του και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Κατά την τελική αγόρευση της εισαγγελίας στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, εισαγγελέας ανέφερε ότι οι έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, το οποίο φέρεται να είχε καταρτιστεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με την κατηγορία, το σχέδιο εκπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Γιουν και του τότε υπουργού Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-χιουν, με σκοπό τη διατήρηση του πρώην προέδρου στην εξουσία.

Η κατηγορία της εξέγερσης επισύρει τη θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας της Νότιας Κορέας, αν και η χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση καταδικασθέντος εδώ και δεκαετίες, τηρώντας στην πράξη μορατόριουμ.

Ο Γιουν Σουκ Γέολ, 65 ετών, αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου εντασσόταν στις συνταγματικές του αρμοδιότητες ως προέδρου και ότι στόχος της ενέργειας ήταν να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την παρεμπόδιση της κυβερνητικής λειτουργίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για την υπόθεση τον Φεβρουάριο.