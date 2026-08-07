Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους στη ναυπηγική βιομηχανία, με την έναρξη λειτουργίας του Korea–U.S. Shipbuilding Partnership Center. Στόχος είναι η ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσα από επενδύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι τρεις μεγαλύτεροι ναυπηγικοί όμιλοι της Νότιας Κορέας — Hanwha Ocean, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) και Samsung Heavy Industries — ανακοίνωσαν νέες συμφωνίες με αμερικανικούς φορείς και εταιρείες. Η συνεργασία καλύπτει τον σχεδιασμό πολεμικών και εμπορικών πλοίων, την ανάπτυξη «έξυπνων» ναυπηγείων, την εκπαίδευση προσωπικού και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συμφωνία των δύο χωρών για επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων, από τα οποία 150 δισ. δολάρια προορίζονται ειδικά για τη συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα.

Συμφωνία Hanwha Ocean – Leidos

Η Hanwha Ocean υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Leidos για τον σχεδιασμό του πλοίου Global Fast Sealift, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για εμπορικές μεταφορές σε περίοδο ειρήνης και για τη γρήγορη μεταφορά στρατιωτικού υλικού σε περίοδο κρίσης ή πολέμου.

Παράλληλα, η κορεατική εταιρεία υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με το Hanwha Philly Shipyard, το Delaware County Community College και τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς, με στόχο την εκπαίδευση νέων εργαζομένων και την ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας στις ΗΠΑ.

Ψηφιακά ναυπηγεία από την HD KSOE

Η HD KSOE ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με τη γερμανική Siemens Digital Industries Software για την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει όλες τις φάσεις της ναυπήγησης, από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή, τη διαχείριση προμηθευτών, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση των πλοίων.

Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία digital twin και ένα ενιαίο τρισδιάστατο μοντέλο δεδομένων, επιτρέποντας την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των τμημάτων ενός ναυπηγείου.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία ενός πλήρως εικονικού ναυπηγείου, όπου θα προσομοιώνονται οι διαδικασίες παραγωγής και η λειτουργία του εξοπλισμού, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων γραμμών παραγωγής που θα χρησιμοποιούν ρομποτικά συστήματα.

Νέες συνεργασίες της Samsung Heavy Industries

Η Samsung Heavy Industries επικεντρώνεται στον σχεδιασμό πλοίων, στα αυτόνομα σκάφη και στην εκπαίδευση προσωπικού.

Η εταιρεία έλαβε καταρχήν έγκριση από το American Bureau of Shipping για τον βασικό σχεδιασμό πλοίου ανεφοδιασμού LNG χωρητικότητας 12.000 κυβικών μέτρων, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική Conrad Shipyard.

Επιπλέον, υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με τη νεοφυή αμερικανική εταιρεία Saronic Technologies για την ανάπτυξη αυτόνομων σκαφών επιφανείας και ψηφιακών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τη Vigor Marine Group, θα δημιουργηθεί στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες κέντρο εκπαίδευσης εργαζομένων για συγκολλήσεις και βαφές, αξιοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.

Η δημιουργία του Korea–U.S. Shipbuilding Partnership Center θεωρείται σημαντικό βήμα για τη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στη ναυπηγική βιομηχανία.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί μέρος της προσπάθειας ανασυγκρότησης της εγχώριας ναυπηγικής τους βάσης, ενώ για τη Νότια Κορέα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενισχύει τη διεθνή παρουσία των μεγάλων ναυπηγικών ομίλων της.