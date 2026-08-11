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Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή
Ειδήσεις
16:27 - 11 Αυγ 2026

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε σήμερα (11/8) την κατάργηση της θανατικής ποινής, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Άντελ Νάσαρ να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «ιστορική».

Να σημειωθεί ότι η χώρα, αν και διατηρούσε τη θανατική ποινή στη νομοθεσία της, δεν είχε προχωρήσει σε καμία εκτέλεση από το 2004.

«Το νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο εγκρίθηκε», ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Βουλής, επιβεβαιώνοντας την ψήφιση του μέτρου.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθειρξη αντί της θανατικής ποινής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση έχει και πρακτική σημασία, καθώς πλέον η Βηρυτός δε θα αντιμετωπίζει αρνήσεις έκδοσης υπόπτων από κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή.

Την απόφαση χαιρέτισε και ο Ραμζί Κάις, ερευνητής της Human Rights Watch, κάνοντας λόγο για «ένα μνημειώδες βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Λίβανο» και για μια ξεκάθαρη απομάκρυνση από μια «σκληρή και αυθαίρετη ποινή που δεν έπρεπε ποτέ να επιβάλλεται».

Η κατάργηση της θανατικής ποινής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων που εξετάζει η λιβανέζικη Βουλή κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική σύνοδο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τη γενική αμνηστία.

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