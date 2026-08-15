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Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα
Ειδήσεις
19:04 - 15 Αυγ 2026

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πρότεινε τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη βόρεια γειτονική χώρα, με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος, τεχνικά, παραμένει ακόμη σε ισχύ.

Ο Λι Τζε Μιουνγκ πρότεινε ένα «πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας», προκειμένου να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι αναζωπυρώσεις κατά μήκος των de facto συνόρων των δύο χωρών, που είναι γνωστά ως Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ), και προσφέρθηκε να συζητήσει πρακτικούς τρόπους για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί συνεχώς δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων ικανών να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, γεγονός που στη Σεούλ και στη γειτονική Ιαπωνία εκλαμβάνεται ως προσπάθεια εκφοβισμού και επίδειξης ισχύος.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών της κορεατικής χερσονήσου έχει ουσιαστικά «παγώσει» από τότε που υπογράφηκε ανακωχή το 1953.

Ωστόσο, κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, έχουν σημειωθεί συγκρούσεις και εντάσεις κατά μήκος της DMZ, καθώς και αλληλοκατηγορίες για προκλήσεις, μεταξύ άλλων με την αποστολή μπαλονιών που μετέφεραν σκουπίδια και προπαγανδιστικό υλικό.

Ο Λι, ο οποίος έγινε πρόεδρος της Νότιας Κορέας πέρυσι, μετά την παραπομπή και καθαίρεση του προκατόχου του, Γιουν Σουκ Γιολ, επειδή επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, έχει επιδιώξει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα και τη σύμμαχό της Κίνα, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Γιουν.

«Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθέσεις μας να απειλούμε ο ένας τον άλλον και ας αρχίσουμε συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του μακροχρόνιου πολέμου, ως οι άμεσα εμπλεκόμενες πλευρές», δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, σε τελετή για την Ημέρα Απελευθέρωσης, η οποία τιμά την απελευθέρωση της κορεατικής χερσονήσου από την ιαπωνική κυριαρχία.

Ο Λι εξέφρασε την ελπίδα ότι τα δύο έθνη «θα καθίσουν πρόσωπο με πρόσωπο για ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαία ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φόρουμ για τη συζήτηση «αποτελεσματικών τρόπων για να σταματήσει η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Βορρά».

Η Βόρεια Κορέα ανακήρυξε τον εαυτό της πυρηνική δύναμη το 2022 και δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα, για τα οποία εκτιμάται ότι διαθέτει δεκάδες.

Ο Λι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Πιονγκγιάνγκ παρήγαγε 15 έως 20 επιπλέον πυρηνικές κεφαλές ετησίως. Πέρυσι, μιλώντας στο BBC, είπε ότι θα στήριζε μια συμφωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για το πάγωμα της παραγωγής.

Είπε ότι αυτός ήταν ένας «ρεαλιστικός» στόχος, ενώ η Σεούλ εξακολουθούσε να πιέζει για πλήρη αποπυρηνικοποίηση.

Ο Τραμπ είναι ο μοναδικός δυτικός ηγέτης που έχει συναντηθεί με τον Κιμ, κάτι που συνέβη κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Παρότι από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έχει στρέψει την προσοχή του σε άλλες περιοχές του κόσμου, ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι ήλπιζε να συναντήσει ξανά τον Κιμ όταν αυτό θα ήταν «κατάλληλο».

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ακόμη αντιδράσει στην πρόταση του Λι. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του αυταρχικού καθεστώτος μετέδωσε είδηση για τον Κιμ, ο οποίος συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Απελευθέρωσης της χώρας, καταθέτοντας στεφάνι και παρακολουθώντας την απόδοση τιμών από άγημα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει στο παρελθόν απορρίψει τις προτάσεις του Λι για διάλογο, επικρίνοντας τη συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν για τη Νότια Κορέα έναν στόλο πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, και καταδικάζοντας τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των δύο συμμάχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/08/2026 - 17:43
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