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Ισπανία: Turkish Airlines αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη λόγω απειλής
Ειδήσεις
15:08 - 15 Ιαν 2026

Ισπανία: Turkish Airlines αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη λόγω απειλής

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αεροσκάφος της Turkish Airlines, που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, εξαιτίας απροσδιόριστης απειλής, σύμφωνα με τον ισπανικό φορέα διαχείρισης αεροδρομίων AENA.

Παρά το περιστατικό, το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, όπως διευκρίνισε η AENA. Η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής ή αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι εκπρόσωποι της Turkish Airlines δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση και την κατάσταση των επιβατών.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ οι αρχές καλούν για ψυχραιμία και συνεργασία με τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας.

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