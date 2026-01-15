Ισπανία: Turkish Airlines αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη λόγω απειλής

Παρά το περιστατικό, το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, όπως διευκρίνισε η AENA. Η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής ή αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Οι εκπρόσωποι της Turkish Airlines δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση και την κατάσταση των επιβατών.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ οι αρχές καλούν για ψυχραιμία και συνεργασία με τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας.
Recuperamos operación normal después de incidente de seguridad en el aeropuerto de #Barcelona.
Ha aterrizado por pista 02 del aeropuerto de El Prat un avión procedente de Turquía con posible amenaza de bomba.
Hemos detenido momentáneamente tanto el tráfico en aproximación… pic.twitter.com/8VPbwlKRFR— ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) January 15, 2026