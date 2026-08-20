ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα για χερσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους, με επίκεντρο την ανατολική πτέρυγα και κυρίως τις χώρες της Βαλτικής.

Το σχέδιο, που φέρεται να φέρει την ονομασία «NATO Land Warfighting Concept», περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα μπορούσε να αντιδράσει σε μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η γερμανική Bild, οι σχεδιασμοί δεν περιορίζονται στην άμυνα εντός των συνόρων του ΝΑΤΟ, αλλά προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα πληγμάτων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Πλήγματα στη Ρωσία για την εξουδετέρωση της απειλής

Βασική προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η ταχεία αντιμετώπιση μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, η αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα των κρατών της ανατολικής πτέρυγας και η διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχεδιασμοί φέρεται να περιλαμβάνουν ακόμη και την πιθανότητα επίθεσης στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, του ρωσικού θύλακα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται πυραυλικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξουδετέρωση της ρωσικής πυραυλικής απειλής.

Οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν τις ρωσικές επιχειρήσεις, όπως αεροδρόμια, εργοστάσια παραγωγής όπλων, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές.

Με άλλα λόγια, η λογική του σχεδιασμού δεν θα ήταν απλώς να σταματήσει μια ρωσική επίθεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ, αλλά να χτυπηθεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Ασπίδα» κατά των drones στα σύνορα

Ιδιαίτερη θέση στους σχεδιασμούς καταλαμβάνει η αντιμετώπιση των drones.

Το ΝΑΤΟ φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία μιας ειδικής ζώνης αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, με στόχο την επιτήρηση των συνόρων και την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

Η έμφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει καταστήσει τα drones ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σύγχρονου πολέμου, αλλάζοντας δραστικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας, Cezary Tomczyk, η σχεδιαζόμενη ζώνη αφορά μεταξύ άλλων τη μαζική χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, ώστε να μειωθεί το βάρος που επωμίζονται οι στρατιώτες.

Ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων

Ιδιαίτερα σημαντικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, οι ειδικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αναλάβουν επιχειρήσεις ακόμη και εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνεται επίσης συνεργασία με ρωσικά αντιπολιτευόμενα κινήματα που τάσσονται εναντίον του Κρεμλίνου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σχεδιασμού, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική δράση δυτικών δυνάμεων εντός της Ρωσίας θα αποτελούσε δραματική κλιμάκωση μιας σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Στο επίκεντρο οι χώρες της Βαλτικής

Τα σχέδια αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πτέρυγα, με τις χώρες της Βαλτικής να αποτελούν ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Συμμαχία.

Ο Αμερικανός ταγματάρχης Andrew Pingray φέρεται να έχει αναλάβει την ανάπτυξη των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, με αντικείμενο τα πιθανά σενάρια σύγκρουσης στην περιοχή της Βαλτικής.

Η γεωγραφία της περιοχής καθιστά το συγκεκριμένο μέτωπο ιδιαίτερα κρίσιμο για το ΝΑΤΟ. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία συνορεύουν με τη Ρωσία ή βρίσκονται δίπλα στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ενώ η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Η Πολωνία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν σχέδια

Οι πληροφορίες της Bild σχολιάστηκαν από τον Πολωνό υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Cezary Tomczyk, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Όπως εξήγησε, η Συμμαχία καταρτίζει τέτοιου είδους περιφερειακά σχέδια σε τακτική βάση. Αυτά στη συνέχεια συνδέονται με τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών για τη διεξαγωγή πιθανών αμυντικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τα σχέδια ανανεώνονται και προσαρμόζονται με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η εξέλιξη δείχνει πόσο βαθιά έχει επηρεάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τον στρατιωτικό σχεδιασμό της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ δεν προετοιμάζεται πλέον μόνο για την περίπτωση μιας συμβατικής ρωσικής επίθεσης, αλλά για έναν πόλεμο όπου drones, πυραυλικά πλήγματα, επιθέσεις σε υποδομές και επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού θα μπορούσαν να αποτελούν ταυτόχρονα κομμάτια της ίδιας σύγκρουσης.