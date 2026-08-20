ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν
Ειδήσεις
18:18 - 20 Αυγ 2026

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα για χερσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους, με επίκεντρο την ανατολική πτέρυγα και κυρίως τις χώρες της Βαλτικής.

Το σχέδιο, που φέρεται να φέρει την ονομασία «NATO Land Warfighting Concept», περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα μπορούσε να αντιδράσει σε μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η γερμανική Bild, οι σχεδιασμοί δεν περιορίζονται στην άμυνα εντός των συνόρων του ΝΑΤΟ, αλλά προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα πληγμάτων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Πλήγματα στη Ρωσία για την εξουδετέρωση της απειλής

Βασική προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η ταχεία αντιμετώπιση μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, η αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα των κρατών της ανατολικής πτέρυγας και η διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχεδιασμοί φέρεται να περιλαμβάνουν ακόμη και την πιθανότητα επίθεσης στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, του ρωσικού θύλακα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται πυραυλικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξουδετέρωση της ρωσικής πυραυλικής απειλής.

Οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν τις ρωσικές επιχειρήσεις, όπως αεροδρόμια, εργοστάσια παραγωγής όπλων, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές.

Με άλλα λόγια, η λογική του σχεδιασμού δεν θα ήταν απλώς να σταματήσει μια ρωσική επίθεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ, αλλά να χτυπηθεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Ασπίδα» κατά των drones στα σύνορα

Ιδιαίτερη θέση στους σχεδιασμούς καταλαμβάνει η αντιμετώπιση των drones.

Το ΝΑΤΟ φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία μιας ειδικής ζώνης αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, με στόχο την επιτήρηση των συνόρων και την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

Η έμφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει καταστήσει τα drones ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σύγχρονου πολέμου, αλλάζοντας δραστικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας, Cezary Tomczyk, η σχεδιαζόμενη ζώνη αφορά μεταξύ άλλων τη μαζική χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, ώστε να μειωθεί το βάρος που επωμίζονται οι στρατιώτες.

Ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων

Ιδιαίτερα σημαντικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, οι ειδικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αναλάβουν επιχειρήσεις ακόμη και εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνεται επίσης συνεργασία με ρωσικά αντιπολιτευόμενα κινήματα που τάσσονται εναντίον του Κρεμλίνου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σχεδιασμού, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική δράση δυτικών δυνάμεων εντός της Ρωσίας θα αποτελούσε δραματική κλιμάκωση μιας σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Στο επίκεντρο οι χώρες της Βαλτικής

Τα σχέδια αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πτέρυγα, με τις χώρες της Βαλτικής να αποτελούν ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Συμμαχία.

Ο Αμερικανός ταγματάρχης Andrew Pingray φέρεται να έχει αναλάβει την ανάπτυξη των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, με αντικείμενο τα πιθανά σενάρια σύγκρουσης στην περιοχή της Βαλτικής.

Η γεωγραφία της περιοχής καθιστά το συγκεκριμένο μέτωπο ιδιαίτερα κρίσιμο για το ΝΑΤΟ. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία συνορεύουν με τη Ρωσία ή βρίσκονται δίπλα στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ενώ η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Η Πολωνία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν σχέδια

Οι πληροφορίες της Bild σχολιάστηκαν από τον Πολωνό υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Cezary Tomczyk, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Όπως εξήγησε, η Συμμαχία καταρτίζει τέτοιου είδους περιφερειακά σχέδια σε τακτική βάση. Αυτά στη συνέχεια συνδέονται με τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών για τη διεξαγωγή πιθανών αμυντικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τα σχέδια ανανεώνονται και προσαρμόζονται με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η εξέλιξη δείχνει πόσο βαθιά έχει επηρεάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τον στρατιωτικό σχεδιασμό της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ δεν προετοιμάζεται πλέον μόνο για την περίπτωση μιας συμβατικής ρωσικής επίθεσης, αλλά για έναν πόλεμο όπου drones, πυραυλικά πλήγματα, επιθέσεις σε υποδομές και επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού θα μπορούσαν να αποτελούν ταυτόχρονα κομμάτια της ίδιας σύγκρουσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου; Τα μεγάλα εμπόδια και οι αντίπαλοι του Ζελένσκι
Ειδήσεις

Ουκρανία: Μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου; Τα μεγάλα εμπόδια και οι αντίπαλοι του Ζελένσκι

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία
Πολιτική

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας
Εμπορεύματα

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται
Πολιτική

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο
Ειδήσεις

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 21:49

«Πέταξε» στα 6,16 μ. ο Καραλής στη Λωζάνη – Νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο

Οικονομία
20/08/2026 - 21:45

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €12,84 δισ. – Κέρδος για το Δημόσιο, «ανάσα» για την οικονομία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 21:19

Κύπρος: Παρά λίγο σύγκρουση τουρκικού μαχητικού με Boeing – «Συναγερμός» από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 20:55

ΕΕ: Στο 62% οι αποθήκες φυσικού αερίου – «Σε καλό δρόμο» η Ευρώπη για τον χειμώνα

Magazino
20/08/2026 - 20:15

Άτμισμα και Έφηβοι: Οι κρυφοί κίνδυνοι, η ψύχωση και τα συνθετικά κανναβινοειδή

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Νέα πτώση με φόντο Ιράν, πετρέλαιο και νομισματική πολιτική

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 19:45

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας

Πολιτική
20/08/2026 - 19:14

ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι και απαράδεκτοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 19:05

LPG: «Σπάει» η αλυσίδα μέσω Παναμά – Η Chevron στρέφεται σε μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο για Ασία

Πολιτική
20/08/2026 - 18:55

ΔΕΘ: Η μάχη για την τσέπη των πολιτών ξεκινά – Τα κυβερνητικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:45

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Από 21/8 οι ενστάσεις

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:36

Κολομβία: Τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο – 13 νεκροί, 7 τραυματίες και ένας αγνοούμενος

Τεχνολογία
20/08/2026 - 18:33

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που αλλάζει υγεία, πολέμους και οικονομία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:18

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 18:16

Πετρέλαιο: Σπάνια δημοπρασία της Aramco – Η Κίνα αγοράζει 24 εκατ. βαρέλια εν μέσω πολέμου

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:12

Ουκρανία: Μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου; Τα μεγάλα εμπόδια και οι αντίπαλοι του Ζελένσκι

Πολιτική
20/08/2026 - 18:04

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:01

Ο Τραμπ απειλεί τους «συμμάχους» του Ιράν: Ποιοι έχουν να χάσουν περισσότερα

Σχόλια Αγοράς
20/08/2026 - 17:47

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:45

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Ομόλογα
20/08/2026 - 17:29

Αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,26% το 30ετές παρά τις κινήσεις Μπέσεντ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/08/2026 - 17:24

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)

Πολιτική
20/08/2026 - 17:15

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:12

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/08/2026 - 16:46

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 16:46

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:30

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:20

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 16:10

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

Ακίνητα
20/08/2026 - 16:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά παράταση για την εξαγορά δημοσίων ακινήτων – Στο «κόκκινο» οι ιδιοκτήτες στα Δωδεκάνησα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ