Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Την ανάγκη για ψυχραιμία, συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για δημοσιονομική σύνεση ενόψει της ΔΕΘ, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, οι περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τα περιθώρια για μέτρα στήριξης της κοινωνίας ενόψει της ΔΕΘ.

Για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα»

Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε αρνητική την εξέλιξη και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι οι σχετικές τουρκικές ενέργειες είναι «ανυπόστατες» και δεν παράγουν «κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο ότι για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των διμερών σχέσεων απαιτείται αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η εξωτερική πολιτική δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας πως «δεν ασκείται με κραυγές» και «δεν ασκείται με φωνές», αλλά με συνέπεια, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και, εφόσον απαιτηθεί, θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο αμυντικό μέτρο για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ»

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που κάνουν λόγο για αναδιάταξη ελληνικών αμυντικών συστημάτων, ο κ. Λοβέρδος απέφυγε να σχολιάσει εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται από το ΚΥΣΕΑ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τόνισε, πάντως, ότι η Ελλάδα διαθέτει τα μέσα και την αποφασιστικότητα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με την Κύπρο και τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο των ευρύτερων περιφερειακών εξελίξεων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε, την ίδια ώρα, ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα για τον κίνδυνο οι ενεργειακές αναταράξεις να οδηγήσουν σε ευρύτερες οικονομικές πιέσεις. Όπως σημείωσε, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

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«Αδιανόητο να μπλοκάρει η Τουρκία το ηλεκτρικό καλώδιο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λοβέρδος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις ερευνητικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα έργο που διαθέτει την πλήρη υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει τη στήριξη τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ.

«Το έργο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη βούληση της ελληνικής πλευράς να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση.

Η συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν

Σχολιάζοντας τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, ο υφυπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη «δεν ενθουσιάζει» την Αθήνα, διευκρίνισε όμως ότι δεν τη θεωρεί απειλή για την Ελλάδα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας παραμένουν, όπως είπε, «άριστες», επιχειρώντας να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη περιφερειακή συνεργασία από το επίπεδο των διμερών σχέσεων Αθήνας – Ριάντ.

ΔΕΘ: «Όχι» σε παροχές χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία απλών «παροχών», αλλά ως ευκαιρία παρουσίασης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο έτος.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Κατά την εκτίμησή του, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιθώρια για «γενναίες» παρεμβάσεις που θα ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, σημείωσε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί διεθνές φαινόμενο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων αισχροκέρδειας και ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά.

«Ο εχθρός της ΝΔ είναι ο κακός της εαυτός»

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα σημερινά ποσοστά δεν διασφαλίζουν αυτοδυναμία.

«Ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός της εαυτός», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα και στην πολιτική εικόνα της παράταξης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Τέλος, αναφορικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, ο υφυπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στην ίδια περίοδο.

Συνολικά, ο κ. Λοβέρδος επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα σταθερότητας και ψυχραιμίας τόσο στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής όσο και στην οικονομία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων.