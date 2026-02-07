Κύπρος: Υποψηφιότητα με ανοιχτά ερωτήματα για τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου
11:00 - 07 Φεβ 2026

Κύπρος: Υποψηφιότητα με ανοιχτά ερωτήματα για τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου

Reporter.gr Newsroom
Την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει κοινοβουλευτική έδρα με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτικό κράνος, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό κατεστημένο τον στοχοποιεί. «Ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου ως βουλευτής με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία εδώ στην Κύπρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι θα πράξει σε περίπτωση που εκλεγεί, δεδομένου ότι ήδη κατέχει έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παναγιώτου απάντησε ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τα μέλη του κόμματος και πως ο ίδιος θα ακολουθήσει τη βούληση των υποστηρικτών του. Σύμφωνα με την κυπριακή εκλογική νομοθεσία, πάντως, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κατοχή και των δύο αξιωμάτων. Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο.

Ο Παναγιώτου, γνωστός κυρίως ως «Fidias», διαθέτει περίπου 2,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, όπου δραστηριοποιείται από το 2019. Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν ξεκίνησε μια –τελικά επιτυχημένη– αποστολή να αγκαλιάσει τον Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X. Η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 προκάλεσε έκπληξη, καθώς εξελέγη χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία, δηλώνοντας τότε ότι δεν αντέχει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία «των σπασίκλων» στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, προετοιμάζεται για τη δημιουργία νέας πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με Σλοβάκους ευρωβουλευτές που βρίσκονται κοντά στον φιλορωσικό πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Αντιδράσεις είχε προκαλέσει και η παρουσία του στους εορτασμούς της ρωσικής «Ημέρας της Νίκης» τον περασμένο Μάιο.

Το κυπριακό κόμμα του έλαβε προσωρινή έγκριση συμμετοχής στις εκλογές από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», καθώς ο αρχικός τίτλος δεν μπορούσε να καταχωριστεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα κατατάσσεται πέμπτο με ποσοστό 6%.

Την ίδια ώρα, ο Παναγιώτου βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελίες για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορούν μίσθωση χώρου στη Λεμεσό – με τέσσερα υπνοδωμάτια, πισίνα και κήπο. Η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γραφείο και όχι για κατοικία, σημειώνοντας ότι σκοπεύει να ζητήσει από τους ακολούθους του να αποφασίσουν αν θα το διατηρήσει.

