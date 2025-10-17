Ψηφίζοντας μέσω app: Το εγχείρημα της «Άμεσης Δημοκρατίας»

Ο Κύπριος influencer και Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος το 2024 κατάφερε να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος, παρότι δήλωνε ότι «δεν έχει ιδέα από πολιτική», ανακοίνωσε τη δημιουργία δικού του πολιτικού φορέα.

Η ανακοίνωση ήρθε την Πέμπτη (17/10) μέσω βίντεο στα social media, όπου ο Παναγιώτου εμφανίζετα με... μύτη κλόουν. Και μοιραία προκύπτει το ερώτημα: Πώς επηρεάζεται η δημοκρατία μας με τους νέους όρους επικοινωνίας; Και επίσης, έχουν ακόμα θέση στη σύγχρονη πολιτική σκηνή τα κόμματα παραδοασιακών δομών;

Από την ανεξαρτησία στην «Άμεση Δημοκρατία»

Στο βίντεο ο Φειδίας αναφέρει ότι μετά από έναν χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε πως, ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, δεν μπορεί να ασκήσει την επιρροή που θα ήθελε. Γι’ αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει πολιτικό φορέα με το όνομα «Άμεση Δημοκρατία», με στόχο – όπως λέει – να λειτουργεί πιο συμμετοχικά και πιο δημοκρατικά.

Παρότι δεν δηλώνει ρητά ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στις επόμενες κυπριακές εκλογές, κάτι τέτοιο προκύπτει από τα συμφραζόμενα κι ως εκ τούτου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτικών παραγόντων της Κύπρου.

Το πιο «καινοτόμο» στοιχείο του εγχειρήματος είναι ότι οι αποφάσεις του κόμματος θα λαμβάνονται μέσω εφαρμογής (app). Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου, ωστόσο, ο Φειδίας αναφέρει ότι ακόμη και οι υποψήφιοι βουλευτές θα επιλέγονται με «αμεσοδημοκρατικό τρόπο».

Ένας influencer στην πολιτική σκηνή

Είναι πάντως γεγονός ότι ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής σαφές ιδεολογικό πλαίσιο – γεγονός που επιβεβαιώνεται από σειρά αμφιλεγόμενων δηλώσεων και ενεργειών του. Ενδεικτικά, αρνητικά σχόλια προκάλεσε πρόσφατη επίσκεψή του στη Μόσχα και η τοποθέτησή του ότι τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας «μπορεί να είναι χαρούμενα στη Ρωσία».

Στις ψηφοφορίες της Ευρωβουλής, ο ίδιος δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση τη γνώμη των ακολούθων του στα social media. Πρόκειται για πρακτική που αποτυπώνει μία νέα εποχή πολιτικής επικοινωνίας: οι ιδεολογίες υποχωρούν, στα πρόσωπα και στις ψηφιακές πλατφόρμες κερδίζουν σε επιρροή και απήχηση

Πλέον, μεμονωμένα άτομα που διαθέτουν κάποια φήμη μπορούν να ασκούν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή από ολόκληρους κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες επικοινωνίας.

Το όραμα και τα όρια της άμεσης δημοκρατίας μέσω διαδικτύου

Ανοιχτά παραμένουν για την ώρα τα ερωτήματα πώς θα λειτουργεί, όμως, ένα κόμμα μέσα από app, ποιοι θα συμμετέχουν στις ψηφοφορίες και πώς θα διασφαλιστεί ότι το κόμμα δεν θα γίνει θύμα των τρολ ή χρηστών χωρίς γνώση των θεμάτων.

Η ιστορία πάντως μάς δείχνει ότι οι προσδοκίες για μια ψηφιακή αναγέννηση της δημοκρατίας διαψεύστηκαν. Τη δεκαετία του ’90, οι λεγόμενοι «τεχνο-οπτιμιστές» πίστευαν ότι το διαδίκτυο θα ενίσχυε τη διαφάνεια, τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών. Η προσδοκία αυτή διαψεύστηκε στην πράξη, καθώς το αποτέλεσμα υπήρξε πολωτικό και τοξικό, με τη ριζοσπαστικοποίηση του δημόσιου λόγου να ενισχύει κυρίως την ακροδεξιά ρητορική, ενώ ακόμη και σε προηγμένες δημοκρατίες υπάρχει ολοένα και πιο περιορισμένη διάθεση για συμμετοχή στα κοινά λόγω των επιθέσεων που δέχονται είτε στο X είτε στο tiktok είτε σε άλλα μέσα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι σήμερα, τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποκύπτουν στις πιέσεις ακραίων ηγετών, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία για το πώς διαμορφώνεται η ατζέντα του δημοσίου διαλόγου.

Το νέο mainstream

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αναλυτές θεωρούν πως ο Τραμπ δεν θα είχε ποτέ φτάσει στην προεδρία χωρίς το Twitter (νυν Χ). Η εποχή Τραμπ 2.0 έχει καταστήσει το άλλοτε ακραίο, πλέον mainstream. Και οι influencers, όπως ο Φειδίας Παναγιώτου, γνωρίζουν καλά πώς να αξιοποιούν την προσοχή του διαδικτύου, ακόμη και με ακρότητες. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα: η φιλοξενία του Κωνσταντίνου Πλεύρη στο vidcast του.

Τα social media – που δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούνται – έχουν πράγματι δώσει βήμα σε νέες φωνές και κοινωνικά αιτήματα. Όμως, ταυτόχρονα, έχουν γίνει περισσότερα πεδία έκφρασης θυμού και απογοήτευσης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση αυταρχικών τάσεων και ακραίων ρευμάτων.

Επομένως, το εγχείρημα του Φειδία Παναγιώτου μπορεί να είναι το σύμπτωμα μίας νέας εποχής. Εξάλλου δεν είναι ο πρώτος από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος που κατεβαίνει στην πολιτική. Αναφερθήκαμε ήδη στον Τραμπ. Με όμοιο τρόπο εκλέχθηκε πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τέλος, αυτό που απομένει πλέον να δούμε είναι αν θα έρθει δήλωση στήριξης από τον… Έλον Μασκ, τον οποίο ως γνωστόν ο Κύπριος influencer θαυμάζει.