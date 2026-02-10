Μακρόν: Κοινός δανεισμός της ΕΕ τώρα - Κακή η συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Ο Γάλλος πρόεδρος καλεί σε εμβάθυνση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατά τον ίδιο δεν γίνεται με την ταχύτητα που ταιριάζει στην ιστορική στιγμή.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η δεδομένη χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για την αύξηση του κοινού δανεισμού της ΕΕ, με εργαλεία όπως τα ευρωομόλογα, σημειώνοντας ότι μια τέτοια κίνηση είναι προϋπόθεση ώστε η Ευρώπη να επιτεθεί στην ηγεμονία του δολαρίου των ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές.

"Η ΕΕ είναι λιγότερο χρεωμένη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Σε μια εποχή τεχνολογικού ανταγωνισμού, η αποτυχία να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα δανεισμού είναι ένα βαθύ λάθος", λέει ο Γάλλος πρόεδρος.

"Τα σχέδια ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο κυρίαρχη και ανεξάρτητη δεν προχωρούν όσο ταχέως θα έπρεπε", υπογραμμίζει ο κ. Μακρόν.

Τονίζει δε ότι η εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να απλοποιηθεί και να εμβαθυνθεί, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Mercosur είναι μια κακή συμφωνία.

"Η ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τις βιομηχανίες της με πιο αποτελεσματικό τρόπο", αναφέρει.

Σημειώνει παράλληλα ότι οι "27" πρέπει να επενδύσουν από κοινού σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην βρεθούν να μένουν πίσω σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους.