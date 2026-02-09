Παπαστεργίου: Σενάρια ηλικιακών ορίων και περιορισμών στη χρήση των social media
Πολιτική
23:20 - 09 Φεβ 2026

Παπαστεργίου: Σενάρια ηλικιακών ορίων και περιορισμών στη χρήση των social media

Reporter.gr Newsroom
Ανοικτό το ενδεχόμενο θέσπισης απαγορεύσεων ή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους άφησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (09/02) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Press Talk».

Όπως υπογράμμισε, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των παιδιών, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση αφορά κυρίως ηλικίες κάτω των 15 ετών. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι διαμορφώνεται ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο, με τη συμμετοχή χωρών όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου. Όπως εξήγησε, η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν αποσπασματικές εθνικές πρωτοβουλίες και να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή νομοθέτηση, εντός των ορίων που θέτει το κοινοτικό δίκαιο.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν κρίσιμες παράμετροι πριν από οποιαδήποτε απόφαση, όπως οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών, τα ηλικιακά όρια που ενδεχομένως θα τεθούν και οι πλατφόρμες στις οποίες θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη βιωσιμότητα της νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα προσανατολίζεται σε απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω από συγκεκριμένη ηλικία, ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι η λήψη μέτρων είναι πλέον αναγκαία. Όπως είπε, η υπερβολική εξάρτηση των παιδιών από το διαδίκτυο και η περιορισμένη δια ζώσης επικοινωνία δημιουργούν ανησυχητικές εικόνες για το μέλλον των νεότερων γενιών.

«Δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τόσο οι απαγορεύσεις όσο και οι περιορισμοί, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

